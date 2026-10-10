Kees Kwakman, Feyenoord karşısındaki kritik maçta AZ'nin haksız yere bir penaltıdan mahrum bırakıldığı görüşünde. İlk yarının son anlarında Mexx Meerdink ile Tjark Ernst arasında gerçekten temas vardı, ancak bunun net şekilde görüldüğü görüntü sahada hakem Danny Makkelie'ye izletilmedi.

De Kuip'te Makkelie'ye ekranda yalnızca yandan çekilmiş görüntüler gösterildi, bu nedenle dakikalarca incelemesine rağmen Meerdink'e temas edildiğini kesin olarak söyleyemedi. Ancak şimdi, iki oyuncunun ayakları arasındaki temasın açıkça görüldüğü çok daha iyi bir görüntünün mevcut olduğu ortaya çıktı.

Kwakman, ESPN'de yayınlanan De Eretribune programında “Makkelie'ye bu görüntü nasıl izletilmez?” diyerek büyük tepki gösterdi. Jan Joost van Gangelen ise VAR Erwin Blank'ın muhtemelen bu görüntüyü kendisinin de görmediğini öne sürdü. Kwakman da “Evet, o zaman hata nerede?” diye yüksek sesle sordu.

“O görüntü onların elindeydi. Görüntüler vardı ama o anda Makkelie'ye gösterilmedi” diye açıkladı Aletha Leidelmeijer. Kwakman da ardından VAR odasında görüntü seçiminin nasıl yapıldığını sorguladı.

“Bunu VAR'ın tek başına yaptığını sanmıyorum. Bu konuda yardım alıyordur, değil mi?” diyen Kwakman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence Makkelie bu görüntüyü görseydi penaltı kararını geçerli sayardı. VAR bunu görseydi, onu ekran başına çağırmazdı bile.”

Ernst de maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada, Makkelie'den bir açıklama aldığını söyledi. “Maçtan sonra hakemle kısa bir konuşma yaptım, o da bana belki hafif bir temas olduğunu ama bunun penaltı için yeterli olmadığını söyledi.”

“Şimdi ayağımın biraz hareket ettiğini ben de görüyorum. Ama hakem, kendi görüşüne göre bunun penaltı için yeterli olmadığını söyledi. Hem top dışarı gittiği için, hem de temas çok hafif olduğu için. Ama o anda ben hiçbir şey hissetmedim” dedi Ernst.

ESPN