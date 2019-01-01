Eredivisie

Feyenoord - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta mücadelesinde Feyenoord, AZ Alkmaar'ı konuk ediyor.

Hollanda Eredivisie'de Feyenoord ile AZ Alkmaar karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Jochem Kamphuis yönetecek.

Geride kalan 6 maçta Feyenoord'un 10, AZ Alkmaar'ın ise 13 puanı bulunuyor.

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Feyenoord - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta?

Feyenoord ile AZ Alkmaar karşı karşıya getirecek Hollanda Eredivisie karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü TSİ 21:00'da başlayacak.

Feyenoord - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie'deki Feyenoord - AZ Alkmaar karşılaşması Nesine.com ve S Sport Plus kanalları ile internet üzerinden izlenebilecek.

Feyenoord - AZ Alkmaar maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Feyenoord'un galibiyetine 1.90 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 3.30 olarak belirlenmiş.

AZ Alkmaar galibiyetine verilen oran ise 2.65.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

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