Feyenoord - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Hollanda Eredivisie'de Feyenoord ile AZ Alkmaar karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Jochem Kamphuis yönetecek.
Geride kalan 6 maçta Feyenoord'un 10, AZ Alkmaar'ın ise 13 puanı bulunuyor.
Feyenoord - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta?
Feyenoord ile AZ Alkmaar karşı karşıya getirecek Hollanda Eredivisie karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü TSİ 21:00'da başlayacak.
Feyenoord - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Hollanda Eredivisie'deki Feyenoord - AZ Alkmaar karşılaşması Nesine.com ve S Sport Plus kanalları ile internet üzerinden izlenebilecek.
Feyenoord - AZ Alkmaar maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Feyenoord'un galibiyetine 1.90 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.30 olarak belirlenmiş.
AZ Alkmaar galibiyetine verilen oran ise 2.65.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.