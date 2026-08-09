Ayase Ueda’ya ilgi duyan Fenerbahçe, Feyenoord’a ilk teklifini sundu. Voetbal International’ın haberine göre Japon oyuncunun gerçekten Türkiye’ye gitmek isteyip istemediği ise henüz belirsiz.

Geçtiğimiz sezon Eredivisie’nin gol kralı olan oyuncuyla ilgili son haftalarda çok sayıda gelişme yaşanıyor. Premier League’den de forvete ilgi olduğu belirtiliyor. Brighton & Hove Albion ile Leeds United’ın Rotterdam ekibiyle temasa geçtiği ifade ediliyor. Ancak somut teklif gelmezken, Fenerbahçe bu süreçte harekete geçmiş durumda.

VI’ya göre Ueda için ciddi bir teklif yapıldı ve bu nedenle Feyenoord, Türk kulübüyle masaya oturacak. Dévy Rigaux, çetin bir pazarlıkçı olduğunu kanıtladı ancak hücum hattının liderini satmaya da hazır olduğu belirtiliyor. Böylece transfer döneminin geri kalanı için bütçe yaratılabilir.

İddialara göre Rotterdam ekibi, Japon forvet için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Ueda’nın, hedefini Premier League’e transfer olarak belirlediği için Süper Lig’e transfer olmaya sıcak bakıp bakmadığı netlik kazanmış değil.

Voetbal International’a göre Rigaux, görüşmelerden sonunda çekilen AS Roma ile Givairo Read için yapılan pazarlıklara kıyasla bu kez müzakerelerde daha ılımlı bir tavır sergileyecek. Ueda’nın sözleşmesinde iki yıl daha bulunuyor ve istenen rakamın gelmesi halinde ayrılmasına izin verilecek. Forvet oyuncusu Fenerbahçe’ye transfer olmaya açıksa, teknik direktör hızlı şekilde anlaşmayı tamamlamak istiyor.

27 yaşındaki forvetin olası halefi ise şimdiden hazır bekliyor. Nacho Ferri bu yaz KVC Westerlo’dan 10 milyon euro karşılığında transfer edildi. Shaqueel van Persie de güçlü şekilde kendini gösteriyor, ancak Giovanni van Bronckhorst onu şu ana kadar daha çok sağ kanatta görevlendirdi.

O bölgede Anis Hadj Moussa da forma giyiyor ve onun da Rotterdam ekibine yüksek bir gelir getirmesi bekleniyor. Daha önce kanat oyuncusuna Como 1907, Paris FC ve Sunderland başta olmak üzere çeşitli kulüplerin ilgi gösterdiği ortaya çıkmıştı.