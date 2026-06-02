Feyenoord Akademisi, geçtiğimiz hafta sonu üst düzey yetenek Damin el Fayda ile vedalaştı. 16 yaşındaki savunma oyuncusu, bu yaz Red Bull Leipzig'e transfer olacak.

Genellikle iyi bilgilendirilmiş olan Feyenoord Youth Watcher, Bluesky aracılığıyla El Fayda'ya veda ediyor. “Feyenoord U16'dan çok sayıda oyuncu ayrılıyor, ancak Damin El Fayda'nın ayrılışı takım arkadaşlarında büyük bir etki yarattı. Varkenoord'da çok sevilen bir karakter. Red Bull Leipzig'de başarılar dilerim.”

Kısa süre önce ilk maçına çıkan Ilai Grootfaam da Pazartesi günü Instagram üzerinden sesini duyurdu. “Bu adımı atmaya cesaret ettiğin için seninle gurur duyuyorum. Tam bir yıl önce ben de aynı zorlukla karşı karşıya kalmıştım ve zor kararlar vermek zorunda kalmıştım.”

“Senin sahadaki enerjin, azmin ve tutkun, daha seninle oynarken dikkatimi çekmişti. Senin gibi bir kaptan paha biçilemez. Bu sezon seninle oynayabildiğim için minnettarım ve yeni kulübünde başarılı olmanı umuyorum,” dedi yaşıtı Grootfaam.

Feyenoord’un diğer birçok genç oyuncusu da El Fayda’nın ayrılışına bir hikaye ayırdı. Hollanda 16 Yaş Altı Milli Takımı’nda forma giyen genç oyuncu, yıllarca Varkenoord’da oynadı.

Bu sezonun başlarında Feyenoord, U16 takımından bir başka yeteneğin de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birini tercih ettiğini görmüştü. Fortunato Krediet, Ocak ayı sonunda Juventus ile sözleşme imzaladı.

Transferinden kısa bir süre sonra Krediet ciddi bir talihsizlik yaşadı. Orta saha oyuncusu hem menisküsünü hem de çapraz bağını yırttı, bu nedenle genç oyuncu uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.