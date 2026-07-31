Feyenoord, AS Roma'nın Givairo Read için yaptığı teklifi kabul etmedi ve karşı teklif sundu

Fabrizio Romano'nun haberine göre AS Roma, Givairo Read için yürütülen görüşmelerde Feyenoord'a karşı bir teklifle geri döndü. İtalyan kulübü, sağ bekin imzası için yarışta hâlâ yer alıyor.

Daha önce Romalılar, Rotterdam ekibine en fazla 25 milyon euroluk bir teklif sunmuştu. Romano, Roma ile Feyenoord'un cuma günü yeniden görüştüğünü aktardı.

Transfer gazetecisine göre Nottingham Forest da Read'i Feyenoord'dan transfer etmek için hâlâ devrede. Ancak İngiliz ilgisinin, Roma'nın Feyenoordlu oyuncuyu kadrosuna katmakta başarısız olması halinde yeniden somutlaşacağı belirtiliyor.

Roma, hafta başında yirmi yaşındaki savunmacı için resmî teklifini sunmuştu. Transfer gurusu, "Feyenoord, AS Roma'nın teklifini reddetmedi. Kulüp bugün bir karşı teklif yaptı" ifadelerini kullandı.

"Feyenoord, 'Sabit bedel olarak 25 milyon euroyu kabul etmiyoruz, ancak bu şekilde anlaşmayı tamamlayabiliriz' dedi." Romano'ya göre konu ödeme takvimi, bonuslar ve transferin yapısıyla ilgili.

Gazetecinin doğruladığı üzere Read, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile de görüştü. Ayrıca çeşitli medya organları, kanat bek oyuncusunun İtalya'da bir maceraya açık olduğunu ve İtalya'nın başkentinde dört milyon euro kazanabileceğini yazdı.

Sky Sport'tan Florian Plettenberg ise Read'e yönelik İngiliz ilgisi hakkında farklı bilgiler paylaştı. Ona göre Forest ile Feyenoord arasındaki görüşmeler, birden fazla engel nedeniyle birkaç gündür somut değil. Plettenberg, Roma'nın şu anda en güçlü aday olduğunu doğrularken, Feyenoord'un son derece zorlu bir müzakere tarafı olduğunun da altını çizdi.