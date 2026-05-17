Feyenoord, Anis Hadj Moussa'nın iki golüyle Eredivisie sezonunu galibiyetle tamamladı

Feyenoord, Eredivisie sezonunu başı dik bir şekilde tamamladı. PEC Zwolle deplasmanında artık hiçbir şeyin önemi kalmamıştı, ancak Robin van Persie'nin takımı 0-2'lik bir galibiyet elde etti. Anis Hadj Moussa, her iki golün de sahibi oldu.

Feyenoord'da Raheem Sterling haftalar sonra ilk kez ilk 11'de yer aldı. Ayase Ueda'nın yokluğunda Casper Tengstedt de Zwolle'de ilk 11'de sahaya çıktı. Ayrıca Shaqueel van Persie de maç kadrosuna geri döndü.

İlk yarıda Rotterdam ekibi hafif üstünlük kurdu, ancak her iki kale önünde de birçok kez tehlikeli anlar yaşandı. En büyük fırsat Koen Kostons'a geldi, ancak PEC'in forveti Timon Wellenreuther ile karşı karşıya kaldığında başarısız oldu.

Diğer tarafta ise Tengstedt en tehlikeli isimdi, ancak o da iki kez kaleyi bulamadı. PEC kalecisi Duke Verduin, büyük bir engel oldu.

İkinci yarıda maç biraz durgun geçti, ancak Feyenoord sonunda galip geldi. Sterling ve Hadj Moussa'nın kaçırdığı fırsatların ardından, 79. dakikada gol geldi. Hadj Moussa, güzel bir top kontrolü ve bireysel hareketle skoru 0-1'e getirdi.

Maçın bitimine beş dakika kala Hadj Moussa skoru 0-2'ye getirerek maçı tamamen bitirdi. Böylece Feyenoord toplam 65 puanla ikinci sırayı garantiledi.