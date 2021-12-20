Feyenoord-Ajax maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle 64 kişi tutuklandı

Hollanda polisi Feyenoord ile Ajax arasında oynanan Eredivisie karşılaşmasından önce çıkan olaylar doğrultusunda 64 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yaşanan olayların sona ermesi içi De Kuip çevresinde tazyikli su kullanılırken, Hollanda'da getirilen Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşma öncesinde bu denli büyük olayların yaşanması dikkat çekti.

Hollanda haber ajansı NPC'de yer alan habere göre 100-150 kişilik bir grup polise sis bombası ve şişe fırlatırken, 90 dakika Ajax'ın deplasmanda elde ettiği 2-0'lık galibiyetle sona erdi.

Pazar günü verilen karantina kararı doğrultusunda seyircisiz oynanan karşılaşma Avrupa'nın en ateşli taraftarlarından biri olarak kabul edilen Feyenoord taraftarının maç öncesi stadyumun önüne gitmesine engel olmadı.

Ajax'ın zirve takibi sürüyor

Açık olması zorunlu olmayan tüm mağaza, kültür ve eğlence mekanlarının 14 Ocak'a kadar kapalı olarak kalacağı Hollanda'da okullar da en az 9 Ocak'a kadar kapalı olacak.

Omicron varyantı nedeniyle zor günler yaşayan Hollanda son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçiyordu.

Öte yandan ligde alınan bu sonucun ardından Ajax 39 puana yükselirken, 40 puanlı lider PSV Eindhoven'ı takibini sürdürdü.

Arne Slot yönetiminde ilk iç saha mağlubiyetini alan ve dokuz maç sonra kaybeden Feyenoord ise zirvenin dört puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Feyenoord ligde gelecek hafta Heerenveen deplasmanına konuk olacak.

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