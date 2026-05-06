Feyenoord, Ajax'ın eski yardımcı antrenörünü teknik kadrosuna katmak istiyor

Algemeen Dagblad gazetesi Çarşamba günü, Feyenoord'un gelecek sezon için teknik kadroya Said Bakkati'yi katmak istediğini bildirdi. Rotterdam ekibi, baş antrenör Robin van Persie ile ilgili olası değişikliklere yönelik hazırlıklarını perde arkasında sürdürüyor.

Kulüp içinde Etiënne Reijnen'in ayrılığı ciddi olarak değerlendiriliyor. Yardımcı antrenör, eski Feyenoord antrenörü Arne Slot'un hala hayran olduğu Liverpool'un radarına yeniden girdi.

İki yıl önce de Liverpool, Reijnen'i İngiltere'ye getirme olasılığını araştırmıştı. Ancak o dönemde Reijnen henüz gerekli antrenörlük belgelerine sahip değildi. Artık diplomasını almaya çok yakın olduğu için bu transfer daha gerçekçi hale geldi.

Feyenoord ayrıca, diğer kulüplerin ilgisini çeken René Hake'nin olası ayrılığını da hesaba katıyor. Bu nedenle kulüp, teknik kadroyu güçlendirmek için ciddi bir arayış içinde.

Bakkati bu konuda önemli bir aday olarak görülüyor. 44 yaşındaki teknik direktör şu anda Sparta Rotterdam'da Maurice Steijn'ın yardımcısı olarak çalışıyor ve ayrıca Michael Reiziger yönetimindeki Jong Oranje'de de görev yapıyor. Daha önce Ajax'ta Steijn ve John van 't Schip'in yardımcısı olarak da çalışmıştı.

Teknik direktörün De Kuip'te bir geçmişi var. Jaap Stam döneminde Feyenoord'un teknik kadrosunda yer aldı ve daha sonra Dick Advocaat yönetiminde de çalışmaya devam etti.

Sparta, Bakkati'nin sona eren sözleşmesini uzatmak istiyor, ancak Feyenoord, onun Rotterdam-Zuid'e geri dönmeyi seçeceğinden umutlu.