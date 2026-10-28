KNVB, 23 Ağustos’ta SC Cambuur deplasmanında yaşanan havai fişek olayları nedeniyle Feyenoord’a 7.500 euro para cezası ve şartlı ceza verdiğini çarşamba günü resmî kanallarından duyurdu.

Cambuur ile Feyenoord arasındaki maçın 12. dakikasında Feyenoord taraftarları çok sayıda havai fişek yaktı. Bunların bir kısmı Cambuur taraftarlarının bulunduğu tribün bölümüne düştü ve yedi kişi yaralandı.

Etkilenen taraftarlar arasında işitme hasarı, yanık ve göz yaralanması yaşayanlar oldu. Feyenoord kalecisi Tjark Ernst de bir havai fişek roketinin isabet etmesinden kıl payı kurtularak yaralanmadı.

Feyenoord bunun üzerine hemen harekete geçti. Rotterdam kulübü, olayların faili olan 47 kişiyi tespit ederek kendilerine derhâl stadyum yasağı getirdi. Kulüp, sonraki haftalarda PEC Zwolle ve NEC maçlarına deplasman taraftarı da götürmedi. KNVB’nin verdiği bu "hafif" cezanın nedeni de bu.

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KNVB’nin verdiği ceza, 7.500 euro para cezası ve bir maçı deplasman taraftarı olmadan oynama şartlı cezasından oluşuyor. Feyenoord cezayı kabul etti.