Feyenoord, cumartesi akşamı Eredivisie'de değerli puanlar kaybetti. Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, De Kuip'te Luciano Valente'nin golüyle Fortuna Sittard karşısında galibiyete gidiyor gibi görünüyordu ancak 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Feyenoord'dan kiralık olarak forma giyen Shiloh 't Zand, maçın son anlarında Rotterdam ekibine ağır bir darbe vurdu. Orta saha oyuncusu, De Kuip'teki golünü dikkat çekici derecede coşkulu kutladı.

Van Bronckhorst, Jeremiah St. Juste'nin forma giyememesi nedeniyle PSV ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki ilk 11'inde tek değişiklik yapmak zorunda kaldı. Javi López sol bekte başladı, Mármol ise Tsuyoshi Watanabe ile birlikte stoper ikilisini oluşturdu. Jakub Moder sakatlığı nedeniyle kadrodan çıktı. Fortuna Sittard Teknik Direktörü Danny Buijs ise maç öncesinde fiziksel durumu test edilen Mohamed Ihattaren'e ilk 11'de yer verdi.

Feyenoord, ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü aldı ve kısa sürede gol fırsatları buldu. Anis Hadj Moussa'nın 10. dakikadaki şutunu Mattijs Branderhorst kurtardı, kısa süre sonra da Valente direğe takıldı. Ardından en net fırsatı, Valente'nin güzel ara pasıyla kaleciyi geçen ancak dar açıdan yalnızca yan ağları bulan Gjivai Zechiël yakaladı.

Fortuna ise kalabalık bir şekilde kendi yarı sahasına çekildi ve oyunun kontrolünü tamamen Feyenoord'a bıraktı. Rotterdam ekibi ilk yarıda yüzde 76 topa sahip olsa da Limburg temsilcisinin savunma düzenini aşamadı. Konuk ekip ayrıca Rodrigo Guth'un yarım saat dolmadan sakatlanarak oyundan çıkmasıyla bir darbe daha aldı. Guth'un yerine Iván Márquez girdi.

Feyenoord, devre arasında sonra da açılış golünü aramayı sürdürdü. Valente, oyunun yeniden başlamasından kısa süre sonra Zechiël ile yaptığı paslaşmanın ardından çok iyi bir fırsat yakaladı ancak yakın mesafeden yaptığı vuruşta Branderhorst'un başarılı müdahalesini geçemedi. Ardından Fortuna, Zeefuik'in sakatlanarak oyundan çıkmasıyla bir darbe daha aldı. Yerine Kristoffer Peterson girdi.

Feyenoord, bir saatlik bölüm geride kalınca sonunda kilidi açtı. Hadj Moussa sağ kanatta rakibini geçti, dıştan ilerleyip topu Valente'ye uygun bir şekilde çıkardı. Valente de yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Bu, orta saha oyuncusunun Eredivisie sezonundaki beşinci golüydü ve Rotterdam ekibinin süregelen baskısı sonunda karşılığını bulmuş oldu.

Feyenoord daha sonra ikinci golü aradı ancak Hadj Moussa, bireysel çabasının ardından topu falso vererek kalenin üzerinden gönderdi. Diğer tarafta Fortuna giderek daha fazla hücumda görünmeye başladı ve Peterson bir fırsat yakaladı. Kaleci Stijn Ernst de müdahalede bulunmak zorunda kaldı. 81. dakikada Zechiël, uzak köşeye gönderdiği harika falsolu şutla maçın sonucunu belirlemiş gibi görünüyordu. Ancak hücumun daha önceki bölümünde López kıl payı ofsaytta kaldığı için gol geçersiz sayıldı.

İptal edilen bu gol, sonunda Feyenoord'a pahalıya mal oldu. 86. dakikada yaşanan bir karambolün ardından topu önünde bulan ve Feyenoord'dan kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu 't Zand, alt köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Feyenoord kalecisi Ernst, bu golde iyi bir görüntü vermedi.

Feyenoord'un uzatma süresi dahil fark yaratmak için yaklaşık yedi dakikası vardı. Valente gole yaklaştı ancak kalabalığın arasından yaptığı vuruşta topu az farkla üstten auta gönderdi. Son saniyelerde Ernst, diğer kalede yaptığı güzel kurtarışla oyuna sonradan giren Sven Simons'ın skoru 1-2 yapmasını önledi. Böylece maç 1-1 sona erdi.