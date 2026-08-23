Feyenoord 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Eredivisie haberleri ve daha fazlası

Hollanda'nın futbolundaki 'Büyük Üçlüsü'nden biri olan Feyenoord'un, son beş sezonun her birinde Eredivisie'yi ilk 3 içinde tamamlaması pek de şaşırtıcı değil.

Ancak son dönemdeki cesaret verici performanslara ve sonuçlara rağmen, Rotterdam ekibi lig kupasını yeniden kazanmayı çok istiyor. Bunu 21. yüzyılda yalnızca iki kez başarabildi (2017 ve 2023).

Feyenoord, 2017'de Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 18 yıl aradan sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazanmıştı ve eski Hollandalı yıldız savunmacı, 7 yıllık aranın ardından yaz aylarında yeniden De Kuip'teki göreve döndü.

Feyenoord taraftarlarını unutulmaz bir sezon mu bekliyor? Siz de maç biletinizi bugün alarak onların arasına katılabilirsiniz. GOAL, yaklaşan Feyenoord maçları için koltuk nasıl alabileceğinize dair en güncel bilgileri, biletleri nereden satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve daha fazlası dahil olmak üzere sizin için bir araya getirdi.

Yaklaşan Feyenoord maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 30 Ağu Paz (14.30) Feyenoord - ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Biletler 5 Eyl Cmt (16.30) NEC - Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Biletler 13 Eyl Paz (16.45) PEC Zwolle - Feyenoord MAC³PARK stadium (Zwolle) Biletler 20 Eyl Paz (14.15) Feyenoord - Utrecht De Kuip (Rotterdam) Biletler 10 Eki Cmt (18.45) Feyenoord - AZ De Kuip (Rotterdam) Biletler 17 Eki Cmt (20.00) Telstar - Feyenoord BUKO stadium (Velsen-Zuid) Biletler 25 Eki Paz (14.30) PSV Eindhoven - Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Biletler 31 Eki Cmt (16.30) Feyenoord - Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Biletler 8 Kas Paz (12.15) Heerenveen - Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Biletler

Feyenoord bileti nasıl alınır?

Resmî Feyenoord maç biletlerini internetten, doğrudan kulübün resmî Ticketshop platformu üzerinden satın alabilirsiniz. Satın alma işlemini tamamlamak için ücretsiz bir 'My Feyenoord' hesabı oluşturmanız gerekir.

Bir iç saha maçı tükenirse, kulüp ayrıca bilet portalı içinde resmî bir yeniden satış pazarı da sunuyor ve böylece satın alınan tüm biletlerin tamamen doğrulanmış ve geçerli olması sağlanıyor.

Biletler toplu şekilde satışa çıkarılmıyor; bunun yerine sezon boyunca kademeli olarak yayımlanıyor. Genel maç biletleri genellikle maç gününden 2 ila 4 hafta önce çevrim içi olarak satışa sunuluyor.

Feyenoord, satış dönemlerinde katı bir kademeli öncelik sistemi uyguluyor. Het Legioen'un (resmî taraftar kulübü) ve Kameraadjes'in (genç taraftar kulübü) ücretli üyeleri ilk iki öncelik dönemine özel erişim elde ediyor. Üye dönemleri kapandıktan sonra hâlâ bilet kalırsa, bunlar genel satışa çıkıyor.

Ayrıca taraftarlar, Feyenoord maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olarak, son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Feyenoord biletleri ne kadar?

De Kuip'teki Feyenoord maçları için resmî tek maçlık biletler genel olarak 20 € ile 85 € arasında değişiyor, ancak fiyatlar büyük ölçüde rakibe ve organizasyona bağlı.

Standart Eredivisie maçları bu fiyat aralığının alt bölümünde yer alırken, De Klassieker (Feyenoord - Ajax) ya da Avrupa maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalar çok daha yüksek fiyatlandırılıyor.

De Kuip'teki tribün bölümleri

Stadyum, alt katlar (tek harflerle gösterilir, örneğin Vak S) ve üst katlar (çift harflerle gösterilir, örneğin Vak SS) arasında bölünmüş dört farklı ana tribünden oluşuyor:

Maastribune (Batı Tribünü): Yönetici localarının, VIP alanlarının, business koltuklarının ve oyuncu tünelinin bulunduğu ana tribündür. Maasgebouw (çok amaçlı etkinlik alanı ve ofis binası) bu tribünün hemen arkasında yer alır.

Olympiatribune (Doğu Tribünü): Maastribune'un tam karşısında yer alan bu uzun kenar, çizgiye mükemmel görüş açıları sunar. Z2 ve Z3 gibi merkez bölümler oldukça rağbet görür ve premium fiyatlandırılır.

Gerard Meijertribune (Kuzey Tribünü): Kalenin arkasındaki bu tribün, topluca Het Legioen olarak bilinen Feyenoord'un en tutkulu ve en gürültülü taraftarlarına ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür.

Marathontribune (Güney Tribünü): Diğer kalenin arkasında bulunan bu tribün, geleneksel olarak tarihî maraton kapılarına atıfta bulunur ve genellikle hem normal ev sahibi takım taraftarlarını hem de deplasman taraftarları için ayrılmış bir bölümü barındırır.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

De Kuip hakkında bilmeniz gereken her şey

Yaygın olarak ikonik lakabı De Kuip ('Küvet') ile bilinen Stadion Feijenoord, Avrupa'nın en saygın futbol mekânlarından biridir. Rotterdam'da Maas Nehri'nin güney kıyısında bulunan 51.117 kapasiteli bu arena, 1937'den beri Feyenoord'un evidir.

Muhteşem mimarisi, zengin tarihi ve tartışmasız şekilde Hollanda'nın en korkutucu, en gürültülü atmosferlerinden biriyle tanınan De Kuip, futbol kültürünün gerçek bir katedralidir.

Başlangıçta 64.000'e kadar seyirci ağırlayan (ve zirvede 69.000'e yaklaşan) De Kuip, 1994'teki büyük yenilemeyle tamamen koltuklu bir stadyuma dönüştü. Bu yılın başlarında Feyenoord, stadyum hisselerinin yüzde 95'inden fazlasını satın alarak tam operasyonel kontrolü eline geçirdi ve geleceğini sağlamlaştırdı.

De Kuip'e sık sık Hollanda futbolunun evi denir, çünkü 11 Avrupa kulüp finaline ve Hollanda millî takımının yaklaşık 150 maçına ev sahipliği yapmıştır.

Philips Stadion'da oynanan tarihi maçlar:

1974 UEFA Kupası Finali (ikinci maç): De Kuip, Feyenoord'un Tottenham Hotspur'u mağlup ederek UEFA Kupası'nı kaldırmasına tanıklık etti ve kulübün altın çağının zirvesini perçinledi.

Euro 2000 Finali: Efsanevi Euro 2000 turnuvası, De Kuip'te sona erdi. David Trezeguet burada attığı dramatik altın golle Fransa'ya İtalya karşısında şampiyonluğu getirdi.

2002 UEFA Kupası Finali: Stadyum tarihinin en büyük gecelerinden birinde Feyenoord, finali kendi sahasında oynadı ve Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek Avrupa zaferine ulaştı.

Efsanevi bir konser merkezi: Sporun ötesinde De Kuip, 1978'de Bob Dylan ile birlikte tarihî bir müzik mekânına dönüştü. Michael Jackson, U2, Madonna ve David Bowie'nin ikonik stadyum turnelerine ev sahipliği yaptı. Ancak konut yasaları ve gürültü kirliliği düzenlemeleri nedeniyle şehir, 2025 ortasından sonra De Kuip'teki büyük konserleri durdurdu.

Feyenoord rekorları ve istatistikleri

Feyenoord, Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Hollanda takımı olarak dünya çapında öne çıkan, Hollanda futbolunun en başarılı ve en tarihî kulüplerinden biridir.

1908'de Rotterdam'ın işçi sınıfı mahallesinde kurulan kulüp, ezeli rakipleri Ajax ve PSV Eindhoven ile birlikte Eredivisie'nin geleneksel 'Büyük Üçlüsü'nün bir parçasıdır.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Eredivisie (Hollanda Şampiyonluğu) : 16 şampiyonluk

KNVB Kupası (Hollanda Kupası) : 14 şampiyonluk

UEFA Şampiyonlar Ligi / Avrupa Kupası : 1 şampiyonluk (1970)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası : 2 şampiyonluk (1974 ve 2002)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

En çok gol atanlar: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Kesintisiz üst lig varlığı

Feyenoord, 1921'de yükseldiğinden bu yana Hollanda'nın en üst liginde kesintisiz olarak mücadele ediyor ve bunu ülkedeki diğer tüm kulüplerden daha uzun süredir yapıyor. Eredivisie'den hiç düşmedi.

12 numaralı forma

Feyenoord, 12 numaralı formayı hiçbir oyuncuya vermez. Bu numara kalıcı olarak emekliye ayrılmıştır ve tamamen Het Legioen'a (Lejyon), yani kulübün meşhur sert ve sadık taraftar kitlesine, onların '12. adamı' olarak adanmıştır.

Nihai Cruyff dönüşü

1983'te Ajax ve Hollanda'nın ikon ismi Johan Cruyff, sözleşme görüşmeleri nedeniyle Ajax yönetimine öfkeliydi. İntikam almak için, profesyonel kariyerinin son sezonu öncesinde ezeli rakip Feyenoord'a imza attı ve Rotterdam ekibini 1984'te müthiş bir lig ve kupa dublesine taşıdı.



