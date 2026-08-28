Feyenoord, 2,5 milyon euroluk teklifin ardından elini çabuk tutmak zorunda gibi görünüyor

Transfer muhabiri Sacha Tavolieri'nin X'te aktardığına göre Feyenoord, Daniel Job yarışında FC Kopenhag'ın rekabetiyle karşı karşıya. Danimarka'nın dev kulübü, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 2,5 milyon euro ve bonusları gözden çıkardı.

Kongsvinger, Job için en az 4 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun kendisi de Kopenhag'a transfer olmayı istiyor. İki kulüp görüşmelerini sürdürürken, Tavolieri'ye göre kişisel şartlar da hücum oyuncusu açısından sorun teşkil etmiyor.

Norveç gazetesi Glåmdalen, geçen hafta Feyenoord'un ilgisini duyurmuştu. Baş scout Micha Jansen, Kongsvinger'in 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla birlikte fotoğraflanmıştı.

Job, şu anda Norveç'in ikinci kademesinde forma giyen Nijeryalı yetenekli bir hücum oyuncusu. Transfermarkt'a göre patlayıcı sol kanadın değeri yaklaşık 1 milyon euro.

Ancak Rotterdam ekibi, Job'u takip eden tek kulüp değil. West Ham United, FC Basel ve Lecce de yetenekli kanat oyuncusuyla anılıyor. Lecce daha önce 2,5 milyon euro teklif etti ancak bu teklif Kongsvinger tarafından reddedildi.

Kongsvinger, yoğun ilgi gören Job'u her halükarda ancak rekor bir bedelle bırakmak istiyor. Rekor bedel şu anda 850.000 eurp seviyesinde.

Job, en uçta santrfor olarak ve her iki kanatta da görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu. Tavolieri'nin vurguladığı üzere yarış tüm hızıyla sürüyor. Feyenoord'un bir açılış teklifi yapıp yapmayacağı merak konusu.