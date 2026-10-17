Fevzi Lekcaa, yeni görevinin ardından Fas Futbol Federasyonu başkanlığı konusundaki tutumunu netleştirdi

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lekcaa, Fas hükümetinde yeni bir bakanlık görevi almasının ardından futbol kurumundaki görevine devam etme konusundaki tutumunu netleştirdi.

Faslı gazeteci İzem Anas'ın aktardığına göre Lekcaa, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu başkanı olarak görevini sürdürecek ve ekonomi, maliye ve kamu performansı bakanlığına atanması, Fas futbolunun başındaki konumunu etkilemeyecek.

Lekcaa, 2021 yılından bu yana bütçeden sorumlu bakan yardımcılığı görevini yürüttükten sonra cuma günü yeni hükümet yapılanmasında ekonomi, maliye ve kamu performansı bakanı olarak atanmıştı.

Bu atama, kendisinin Fas spor camiasında uzun yıllara dayanan varlığının ardından geliyor. Zira adı, ülkedeki futbolun gelişimi ve Fas millî takımları ile kulüplerinin uluslararası arenadaki konumunun güçlenmesiyle, ayrıca kıtasal ve uluslararası futbol kurumları içindeki idari görevleriyle anılıyor.

2030 Dünya Kupası gündemin ilk sırasında

Lekcaa'nın, Fas'ın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa 2030 Dünya Kupası'nın organizasyonuna katılmaya hazırlandığı bir dönemde, hükümet sorumluluklarını Fas Federasyonu başkanlığıyla birlikte yürütmeye devam etmesi bekleniyor.

Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak, Fas'ın hazırlıklarında güçlü biçimde öne çıkan hedeflerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu konuda Kazablanka yakınlarındaki Benslimane'de inşası süren Büyük II. Hasan Stadı ile İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı arasında bir rekabet yaşanıyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), turnuvanın final maçına ev sahipliği yapacak stat konusunda nihai kararını henüz açıklamadı.

Afrika ve uluslararası futbolda çok sayıda görev

Lekcaa'nın varlığı Fas Federasyonu ve hükümetle sınırlı değil. Kendisi aynı zamanda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) birinci başkan yardımcılığı görevini yürütüyor ve kıta federasyonunun mali komitesinin de başkanlığını yapıyor.

Ayrıca kulüpler arası müsabakaların düzenlenmesi ve lisans verme sisteminden sorumlu komitenin başkan yardımcılığı görevini üstleniyor; bunun yanı sıra Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) konseyi üyesi.