Fevzi Layiç: Ljajic'in en büyük şansı Şenol Güneş gibi bir hocayla çalışması

Fevzi Layiç, Süper Lig'de yükselen performansı ile adından söz ettiren kuzeni Adem Ljajic hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk döneminde başta olmak üzere birçok büyük kulüpte kalecilik yapan Fevzi Layiç, şu anda Beşiktaş'da forma giyen ve yükselen performansıyla son döneme damgasını vuran kuzeni Adem Ljajic hakkında konuştu.

Fanatik Gazetesi muhabiri Necati Albayrak'a konuşan Fevzi Layiç,Adem'in çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Şenol Güneş ile çalışmasının onun için büyük bir şans olduğunu belirtti.

"Daha önce Fenerbahçe altyapısına gelmişti"

"Adem Ljajic’in baba tarafından kuzeniyim ve kariyer gelişimini her zaman çok yakından takip ettim. Novi Pazar’da oynarken, Partizan’a gitmeden önce Fenerbahçe altyapısına önerilmişti, fakat o dönem gözden kaçmıştı. Sonrasında ise büyük bir yıldız potansiyeli ile Avrupa futboluna giriş yaptı."

"Beşiktaş ile adı anıldığında çok sevindim"

"Beşiktaş’la adı anılmaya başladığında zaten çok sevinmiştim. Çünkü oyun stili olarak Şenol Güneş’in sistemine uygun bir oyuncu. Bununla birlikte gelinen noktada yıldız oyuncu olma potansiyelini Şenol hocanın oyun sistemi içerisinde ortaya çıkardı.”

"Beşiktaş'da olmaktan çok mutlu"

"Bugün Süper Lig’de ne yaptığını bilerek oynayan iki takım var biri Beşiktaş, diğeri ise . Beşiktaş’ın saha içerisinde ne yaptığını görebiliyorsunuz. Bu da Ljajic gibi yetenekli oyuncuların performanslarını üst seviyelere çıkarıyor. Şenol Güneş'in Türk futboluna kazandırdığı isimleri teker teker saymaya gerek yok. Ljajic de bunların sonuncusu oldu. Beşiktaş opsiyonunu kullanarak ondan uzun seneler çok büyük katkılar alacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Zaten her fırsatta burada ne kadar mutlu olduğunu söylüyor."

"Şenol Güneş'in milli takım kararı doğru"

“Güneş, Türk futbolunun en büyük başarılarında pay sahibi olan bir insan. Beşiktaş’ın da tarihine adını altın harflerle yazdırdı ve iki şampiyonluk kazandırdı. Dolayısıyla Milli Takım’a dönmesi doğru bir adımdı diyebilirim. Bunu da gelir gelmez hem kurduğu kadro hem de oluşturduğu aile ortamıyla ispatladı. Karşılığında da iki önemli galibiyetle başladı. ’nın yer aldığı grupta gerçekçi hedef elbette 2. olmak. Bunu da Şenol Güneş’in tecrübesiyle başarabileceğimize inanıyorum.”