Kuveytli içerik üreticisi Fevvaz eş-Şemmari'nin başkanlığını yaptığı FWZ takımı, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen 2026 Kings League Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti. İspanyol Porcinos FC takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden takım, şampiyonluğun en güçlü adaylarından birini eleyerek Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi takımlarının bu global turnuvadaki yükselen varlığını da teyit etti.

Kuveytli takım, Kings League'in en başarılı ve en popüler takımlarından biri sayılan İspanyol rakibi karşısında dikkat çeken bir performans sergileyerek turnuvadaki serüvenini tamamlamayı ve Kulüpler Dünya Kupası'ndaki katılımında ilk galibiyetini almayı başardı. Bu başarı, Suudi DR7 takımının turnuvadaki ilk maçında şampiyonluğu elinde bulunduran takıma karşı elde ettiği tarihi galibiyetin ardından, bölge takımlarının bu global etkinlikteki varlığına eklenen yeni bir başarı oldu.

İtalya'nın Milano şehri, 2026 Kings League Kulüpler Dünya Kupası müsabakalarına 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Dünya genelindeki Kings League turnuvalarını temsil eden 16 takımın katıldığı organizasyonda takımlar, turnuvanın ünlü olduğu yenilikçi kurallar çerçevesinde yedi kişilik futbolda dünya şampiyonluğu unvanı için mücadele ediyor.

Bu başarı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin Kings League - Orta Doğu'nun ilk tam sezonunun başlamasına yönelik hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak geldi. Kings League ile Serj Spor Yatırım Şirketi arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde düzenlenen ve 10 takımın katılacağı bu sezona, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad 18 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Yeni sezonun tüm maçları ise Riyadh City Boulevard'daki Kool Arena'da oynanacak.

Yeni sezon, açılış sezonunun başarısının ardından katılımcı takım sayısında bir genişlemeye sahne oluyor; takım sayısı 8'den 10'a yükseldi. Müsabakalar, sezon şampiyonunu belirlemek üzere düzenlenecek Final Four turuyla sona ermeden önce 11 hafta oynanacak.

İspanyol yıldız Gerard Piqué tarafından kurulan Kings League, sportif rekabeti içerik üretimi ve dijital eğlenceyle bir araya getiren, yenilikçi bir yedi kişilik futbol turnuvası kabul ediliyor. Alışılmışın dışında kuralları ve geniş taraftar etkileşimiyle turnuva, birçok ülkede yerel versiyonlar başlatarak ve kulüpler ile milli takımlar dünya kupalarını düzenleyerek kısa sürede küresel bir yaygınlık kazanmayı başardı ve böylece dünyanın en hızlı büyüyen spor turnuvalarından biri haline geldi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Kings League hakkında

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Kings League, global Kings League'in bölgesel versiyonu olup, bölgede futbol için yeni bir deneyim sunmak amacıyla Kings League ile Serj Spor Yatırım Şirketi arasındaki stratejik ortaklık kapsamında hayata geçiyor.

Turnuva, Kings League'in kurucusu Gerard Piqué'nin ortaya koyduğu; futbolu sportif rekabet ile eğlenceyi bir araya getiren yenilikçi kurallarla yeniden sunmaya dayanan konsepte dayanıyor. Bu, takımlarının başkanlığını Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en önde gelen içerik üreticileri ve etkileyicilerinden oluşan seçkin bir grubun üstlendiği bir yedi kişilik futbol ligi aracılığıyla gerçekleşiyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Kings League, sporu eğlence ve dijital kültürle harmanlayarak futbol takip etme biçimini yeniden tanımlayan ve taraftarların yeni neslinin beklentilerine karşılık veren modern ve etkileşimli bir deneyim sunuyor.