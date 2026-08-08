Nassr'ın kalecisi Nevaf el-Ukaydi, Fetih'ten gelen son darbenin ardından, mevcut yaz transfer döneminde takımının şu anki ezeli rakibine transfer olmaya yaklaştı.

Basında çıkan haberler, geçtiğimiz dönemde Nassr'ın müzakere sürecindeki yavaşlığı nedeniyle Fetih'in Nevaf el-Ukaydi ile anlaşmaktan vazgeçtiğini ve yabancı bir kaleci arayışına girdiğini ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'ın "el-Cezire" gazetesi, Nassr kulübünün Suudi kaleci için yeni bir adres aramaya başladığını ve bu kez rotanın komşu ve ezeli rakip Şebab olduğunu belirtti.

Gazete, Nassr'ın el-Ukaydi'nin Şebab'a transferi karşılığında, kulübün Suudi kanat oyuncusu Hemmam el-Hemami ile anlaşması için Şebab ile yeni müzakerelere girdiğini açıkladı.

Bu gelişme, Nassr'ın mevcut yaz transfer döneminde, özellikle mevcut sözleşmesinin gelecek sezon sonunda bitecek olması nedeniyle, el-Ukaydi'den bedelsiz bir şekilde ayrılmadan kurtulmak istemesiyle gündeme geldi.

Basında çıkan haberler, Suudi milli kalecinin, kalmayı kabul etmesi için kulübün kendisi orada bulunduğu sürece herhangi bir yabancı kaleci ile anlaşmamasını şart koşmasının ardından, Nassr'ın Suudi kaleciyle sözleşmeyi yenilememe kararı aldığını doğrulamıştı.

26 yaşındaki el-Ukaydi, Nassr kulübünün altyapısından yetişen isimlerden biri olarak kabul ediliyor; 2019'da A takıma çıkarıldı, ancak ilk on birde yer bulmayı başaramadı ve 2022'de Tai'ye, ardından 2025'te Fetih'e kiralık olarak gönderildi.

Geçtiğimiz sezona Nassr'ın kalesinde ilk on birde başlamış olmasına rağmen, sezonun ortasında yaptığı bazı hatalar nedeniyle, özellikle Roshn Ligi'ndeki Kadisiye ve Hilal maçlarında, yeniden yedek kulübesine mahkum oldu.

Genç kaleci ayrıca, geçtiğimiz mart ayında Mısır milli takımıyla oynanan hazırlık maçında yaptığı hataların ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki ilk on bir yerini de kaybetti; 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın kalesini onun yerine deneyimli Muhammed el-Uveys koruyacak.