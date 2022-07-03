Ferrieri Caputi, İtalya Serie A tarihinde düdük çalan ilk kadın hakem olacak

Ferrieri Caputi yedi yıl önce hakemliğe başladı ve beş yıl sonra Serie C'ye yükseldi.

Maria Sole Ferrieri Caputi, gelecek sezondan itibaren Serie A hakem havuzuna terfi ettikten sonra İtalya'nın en üst liginde görev yapan ilk kadın isim olacak.

31 yaşındaki Ferrieri Caputi, geçen yıl Cagliari'nin İtalya Kupası'nda Cittadella'ya karşı oynadığı maçta bir Serie A takımının yer aldığı bir maçı yöneten ilk kadın hakem oldu.

İtalya'daki hakemlerin yönetim kurulu başkanı Alfredo Trentalange, "Bu çok güzel bir an ve büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Birinin bir kadının varlığına hayran kalması gerektiğini düşünmek de üzücü" dedi.

"Açıkçası Maria Sole'nin Serie A havuzundaki ilk kadın olacağı haberi tarihi bir an, ancak u terfi ayrıcalıktan değil liyakatten gelen bir gelişme."

Ferrieri Caputi yedi yıl önce hakemliğe başladı ve beş yıl sonra Serie C'ye yükseldi.

Maria Marotta, İtalya'da ikinci lig maçı yöneten ilk kadın hakem olduktan birkaç ay sonra, geçen yıl bir Serie B maçında da hakemlik yaptı.

Kadın hakemlerin sayısı artıyor

21 Kasım'da Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez hakem havuzuna üç kadın seçildi.

Engelleri aşan kadınlar Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga ve Japonya'dan Yoshimi Yamashita.

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