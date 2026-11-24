Paris Saint-Germain forveti Ferran Torres, eski kulübü Valencia'nın yönetim merkezini satın alarak önemli bir gayrimenkul yatırımı yaptı. İspanya millî oyuncusu, profesyonel kariyerine başladığı kulübün kullandığı binaya yaklaşık 7 milyon avro ödedi ve Valencia'nın ev sahibi konumuna geldi.

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Valencia'nın merkezinde büyük yatırım

Valencia altyapısından yetişen Torres, kulübün idari ofislerine ev sahipliği yapan binanın satın alma işlemini tamamladı. Ünlü Mestalla Stadyumu'nun hemen yanında bulunan bina, zemin kat ve bunun üzerindeki beş kattan oluşuyor. Yaklaşık 5.000 metrekarelik toplam alana sahip mülk, oyuncunun şehirde büyüyen yatırım portföyüne önemli bir katkı sağlıyor.

Anlaşmayı ilk olarak Valencia Plaza duyurdu, ardından AS da haberi doğruladı. Bu işlem, futbol kariyeri onu Manchester City'ye, Barcelona'ya ve şimdi de Fransa'nın başkentine taşımış olsa da PSG yıldızının memleketiyle bağını sürdürdüğünü gösteriyor. Torres, bu mülke 7 milyon avro yatırarak şehrin gelecekteki kentsel dönüşüm planlarının merkezinde yer alıyor ve futbol dışındaki uzun vadeli finansal büyüme fırsatlarına ilgisini ortaya koyuyor.

Bina, kulübün günlük faaliyetlerinin merkezi olarak kullanılıyor. Ancak mülkiyetin el değiştirmesiyle Valencia'nın burayı yönetim merkezi olarak kullanması artık geçici bir durum. Torres yeni mülk sahibi olsa da kulüp binayı hemen boşaltmayacak. Böylece kulübün altyapısından yetişen en başarılı oyunculardan biri, profesyonel futbola adım attığı kurumun ev sahibi olarak ondan kira alacak.

Nou Mestalla'ya taşınma planları

Binanın satışı, Valencia'nın uzun süredir devam eden stadyum projesiyle doğrudan bağlantılı. Nou Mestalla'daki çalışmalar belirlenen takvime uygun ilerlerken kulüp, gelecek sezondan itibaren yeni stadına taşınmaya hazırlanıyor. Bu taşınma kapsamında tüm idari birimler yeni stadyum kompleksinde toplanacak. Böylece eski ofis binasına uzun vadede ihtiyaç kalmayacak. Kulüp de kaynak sağlamak için binayı satışa çıkardı.

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Yeni stadyum tamamen bitip kullanıma hazır olana kadar Valencia binada kiracı olarak kalacak. Böylece stadyum inşaatının son aşamalarında kulübün faaliyetleri aksamadan sürecek. Satış, kulübe hemen nakit sağlayacak. Torres ise eski stadyumun yıkılmasının ardından büyük bir dönüşüm geçirmesi beklenen bölgede değerli bir mülk edinmiş oldu.

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Şehirde büyüyen gayrimenkul yatırımları

Bu satın alma, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun Valencia emlak piyasasındaki ilk yatırımı değil. Torres'in Mestalla yakınlarında yaklaşık 50 ayrı ofisin bulunduğu bir başka mülkü daha var. Oyuncu, bölgenin gelecekte değer kazanma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyor. Bu yatırımların stratejik değeri, takımın şehirdeki yeni stadına taşınmasının ardından mevcut stadyum alanının baştan düzenlenmesine bağlı.

Mevcut planlara göre Mestalla'nın bulunduğu alan, yaklaşık 500 yeni konuttan oluşan bir projeye yer açmak için boşaltılacak. Bölgenin spor alanından konut ve ticaret merkezine dönüşmesinin emlak değerlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Torres son yatırımını tamamlarken Valencia, yaklaşık 150 milyon avro değer biçilen ana stadyum arazisi için hâlâ alıcı arıyor.

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Ocak ayındaki takviyeler için mali kaynak

Satıştan elde edilen 7 milyon avro doğrudan Valencia'nın hesaplarına girecek ve kulübün mali hareket alanını artıracak. Kısa vadede bu kaynağın yaklaşan kış transfer döneminde kritik rol oynaması bekleniyor. Kulüp yönetimi, La Liga'da rekabetçi kalabilmek için güçlendirilmesi gereken bazı kilit mevkileri belirledi. Torres'le yapılan anlaşmadan gelen para da ocak ayında transfer hedeflerine yönelmek için gerekli kaynağı sağlayacak.

Bu hamle, Torres'in yatırımlarında da isabetli kararlar aldığını bir kez daha gösteriyor. Önceliği PSG ve İspanya millî takımıyla şampiyonluklar kazanmak olsa da Valencia'daki ticari faaliyetleri, oyuncunun önümüzdeki onlarca yıl boyunca şehirde önemli bir isim olarak kalmasını sağlayacak.