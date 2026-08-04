Barcelona ve İspanya Millî Takımı forması giyen forvet Ferran Torres, ülkesinin 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu kutlamalarından bu yana peşini bırakmayan tartışmayı, üzerinde "Make Spain Great Again" yazan meşhur şapkayı neden taktığını açıklayarak sona erdirdi. Söz konusu şapka, ABD Başkanı Donald Trump'ın sloganıyla geniş çaplı karşılaştırmalara yol açmıştı.

Ferran Torres'in İspanya Millî Takımı'nın Madrid sokaklarındaki kutlamaları sırasında kırmızı şapkayla görünmesi, Trump'ın kampanyasıyla özdeşleşen "Make America Great Again" şapkasına benzemesi nedeniyle basının ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Tartışma Beyaz Saray'a kadar ulaştı; Beyaz Saray'ın "X" platformundaki resmî hesabı, İspanyol oyuncunun şapkayı taktığı bir video klibi yeniden paylaştı ve altına şu yorumu düştü: "Herkes bu hareketin bir parçası olmak istiyor." Bu da olayın dünya çapında daha da yayılmasına neden oldu.

Amerikan CNN kanalına verdiği bir röportajda, özellikle fotoğrafın ABD içinde ve dışında geniş çaplı bir tartışma yaratmasının ardından, Ferran Torres'e şapkayı takmasının siyasi bir mesaj mı yoksa Trump'la bir alay mı taşıdığı soruldu.

Barcelonalı oyuncu şu yanıtı verdi: "Eğlenceli bir andı ve siyasetle hiçbir ilgisi yoktu, çünkü açıkçası ben siyasetten anlamıyorum."

Şöyle devam etti: "Tek mesele, İspanya'nın yeniden zirveye dönüp Dünya Kupası'nı kazandığını görmenin mutluluğuydu. Bu sadece arkadaşlarım ve ailemle kutlamanın tadını çıkarmanın bir yoluydu; olayın siyasetle hiçbir ilgisi yoktu."



Ferran Torres'in bu açıklaması, Katalan kulübünden ayrılma olasılığının kapısını araladığı sözleriyle Barcelona içinde yeniden tartışma yaratmasından günler sonra geldi. Bu durum, oyuncuyu hâlâ yeni sezon projesinin önemli parçalarından biri olarak gören teknik direktör Hansi Flick'in rahatsızlığına yol açtı.

Ferran, Amerikan basınına yaptığı açıklamalarda şöyle demişti: "Barcelona beni istediğini kanıtlamalı, gelip müzakere edebilirler ve sonunda her şeyi konuşuruz." Ayrıca 2027 yazına kadar süren bir sözleşmeyle bağlı olmasına rağmen takımdaki yolculuğuna devam edip etmeyeceğini bilmediğini vurgulamıştı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, bu açıklamalar Hansi Flick'in hoşuna gitmedi; oyuncunun teknik değerine ikna olmuş olsa da. Barcelona yönetimi ise, Paris Saint-Germain'in oyuncuyu kadrosuna katma ilgisine rağmen, henüz resmî bir teklif sunulmamış olmasıyla durumu sakin bir şekilde ele alıyor.