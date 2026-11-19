Paris Saint-Germain, Ferran Torres'i ocak ayı transfer döneminde Atletico Madrid'e satmaya hazır olduğu yönündeki çarpıcı haberleri kesin bir dille yalanladı. İspanyol forvet zor bir dönemden geçerken yakın geleceğine ilişkin çelişkili haberler Fransa'nın başkentinde yoğun tartışmalara yol açtı.

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Torres için erken ayrılık iddiaları

Büyük beklentiler ve 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle gelen Torres'in, PSG yönetimini tam anlamıyla ikna etmekte zorlandığı belirtiliyor. Eski Barcelona hücum oyuncusu, kulübe katıldığından bu yana yedi gol attı. Ancak 20 Eylül'den beri hiç gol bulamadı.

Uzayan gol suskunluğu, takıma uyumu ve kadrodaki uzun vadeli yeri hakkında ciddi soru işaretleri doğurdu. El Nacional, erken bir ayrılığın artık gerçek bir olasılık olduğunu öne sürüyor.

İspanya'dan çelişkili haberler

Aynı habere göre PSG, Torres'i ocak ayında göndermeye sıcak bakıyor. Haberde, Atletico'nun oyuncuya ciddi ilgi gösterdiği ve ilk görüşmelerin çoktan yapıldığı iddia ediliyor.

Ancak bu iddialara hemen itiraz geldi. PSG Inside Actus, İspanya kaynaklı haberleri tamamen yalanladı. Birbiriyle çelişen bu iki anlatım, Torres'in yakın geleceğini belirsiz bırakıyor. Sportif danışman Luis Campos'un, kulübün yaptığı önemli mali yatırımı korumak istediği ve oyuncuyu büyük bir indirimle satmayı reddettiği belirtiliyor.

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Formsuzluğu Paris'te baskıyı artırıyor

Yedi gol atmış olması, Paris'teki ilk döneminde tamamen başarısız olduğu anlamına gelmiyor ancak son dönemdeki gol suskunluğu şüphesiz endişe verici. Üstelik PSG'de hücum mevkileri için rekabet son derece yoğun. Düzenli olarak ilk 11'de yer almak isteyen herhangi bir forvet için uzun süre gol atamamak kısa sürede sorun hâline gelebilir.

Torres'in teknik direktörünün güvenini korumak ve yüksek bonservis bedelinin karşılığını vermek için bitiriciliğini hızla yeniden göstermesi gerekiyor. Kulüp muhtemelen zorlu taktiksel taleplerine uyum sağlaması için ona daha fazla zaman tanıyacak.

Torres için zaman daralıyor

Bireysel performansı kısa sürede düzelmezse PSG yönetimi zor bir kararla karşı karşıya kalacak. Oyuncunun piyasa değeri ile kulübün ekonomik ve sportif beklentileri arasında denge kurmak, konuyu son derece hassas bir hâle getirebilir. Şimdilik Atletico'ya kış transferi olasılığı, üzerinde ciddi biçimde tartışılan bir iddia olmaya devam ediyor.