Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminin en önemli hedeflerinden birini gerçekleştirmeye yaklaştı. Barcelona forveti İspanyol Ferran Torres'in Avrupa şampiyonuna transfer olma isteğini dile getirmesi, iki kulüp arasında resmi görüşmelerin başlamasının önünü açacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fransız "Foot Mercato" ağının bugün cumartesi aktardığına göre, Torres yakın çevresine Paris Saint-Germain forması giyme arzusunu bildirdi ve Barcelona soyunma odasındaki bazı takım arkadaşlarını da kararından haberdar etti. Bu durum, Katalan kulübünün tavrını değiştirmesine ve gelen teklifleri dinlemeye hazır olduğunu göstermesine yol açtı.

Aynı kaynak, iki kulüp arasında henüz nihai bir anlaşma bulunmamasına rağmen, transferi tamamlamak için uygun bir formül bulma çabasıyla Barcelona ve Paris Saint-Germain yetkililerinin gelecek haftanın başında bir araya geleceğini belirtti.

İspanyol "Sport" gazetesi ise daha önce, Paris Saint-Germain'in oyuncuya, Barcelona'nın sunabileceği herhangi bir sözleşme yenileme teklifini iyileştirmeye hazır olduğunu açıkça ilettiğini ortaya koymuştu. Fransız kulübü ayrıca oyuncuyu kadrosuna katılmaya ikna edebileceğine güveniyor.

Paris Saint-Germain, Portekizli Gonçalo Ramos'un ayrılığını telafi etmek için yeni bir forvet arıyor ve Ferran Torres, teknik direktör Luis Enrique'nin önceliklerinin başına koyduğu en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni, oyuncunun hem santrfor hem de kanatlarda, birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilme kabiliyeti.

Paris kulübünün İspanyol oyuncuya ilgisi, onun Barcelona ile geçirdiği en iyi sezonlarının ardından geliyor. Torres, La Liga'da 33 maçta 16 gol atıp 2 asist yaptı; ayrıca İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasında, Arjantin'e karşı oynanan finalde galibiyet golünü kaydederek önemli bir rol üstlendi.

Luis Enrique, 25 yaşındaki oyuncunun taktiksel esnekliği ve birden fazla pozisyonda görev alabilme kabiliyeti sayesinde hücum sistemine ideal bir katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu özellik, onu Fransız kulübü içinde masaya yatırılan en önemli seçeneklerden biri haline getirdi.

Transferin tamamlanması durumunda Ferran Torres, altı ay içinde Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e geçen ikinci oyuncu olacak. Kendisinden önce yükselen yetenek Drew Fernández bu adımı atmıştı; Ousmane Dembélé ise ikiliden önce, 3 sezon evvel Paris ekibine transfer olmuştu.