GOAL, Ferran Torres'in Manchester City'den Barcelona'ya 55 milyon Euro'luk transferinin bürokratik sorunlar nedeniyle ertelendiğini doğruluyor.

Barca, geçen hafta Torres ile imzalamak için bir anlaşmaya vardı. Torres Pazartesi günü kulüp antrenman sahasında başarılı bir sağlık kontrolünden geçti.

Torres'in Camp Nou'da beş yıllık bir anlaşma imzalaması bekleniyor, ancak transfer henüz resmiyete dökülmedi.

Son durum

Barca, bonuslar dahil toplam 65 milyon € değerinde nihai bir anlaşma ile Salı günü Torres'i açıklamayı bekliyordu.

Katalan devi, 21 yaşındaki oyuncunun transferini imza töreninden önce duyurmayı ummuştu. Ancak GOAL, Barcelona ve City'nin henüz gerekli tüm belgeleri gönderip almadıklarını doğruluyor.

Barca, La Liga'nın ücret kısıtlamalarını aşmaya devam ettiği için Finansal Fair Play endişelerinin devam ettiği gerçeğini reddetti ve olduğu gibi, Torres'in gün sonundan önce kaydedilmesini bekliyor.

Barcelona neden Torres'i hedefledi?

Barca patronu Xavi, takımın La Liga'yı ilk dörtte bitirme ve sezonun ikinci yarısında bir kupa kazanma şansını artırmak için hücum saflarına daha fazla derinlik katmak istiyor.

Ousmane Dembele hala fiziksel olarak yetersiz olması ve Memphis Depay'in beklentileri karşılayamaması ile Torres, Barça'nın forvet hattına ihtiyaç duyulan istikrarı getirebilir.

Torres, Valencia ile La Liga'da daha önce tecrübesi var ve hem Premier Lig'de hem de City'de Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı.

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