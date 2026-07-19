Ferran Torres’in Arjantin’e karşı attığı kurtarıcı golün ardından İspanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu

İspanya, Pazar günü tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımı, Dünya Kupası finalinde neredeyse maçın tamamında Arjantin’den üstün oynadı; ancak Arjantin, normal sürede skoru 0-0’da tutmayı başardı. Uzatmaların ikinci yarısında, Enzo Fernández'in kırmızı kart görmesi sonucu Arjantin 10 kişi kalırken, Ferran Torres, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan maçın tek golünü attı: 1-0.

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, İngiltere ile oynanan yarı final maçına kıyasla ilk on birde tam üç değişiklik yaptı. Rodrigo De Paul, Nico González ve Nahuel Molina, sırasıyla Leandro Paredes, Giuliano Simeone ve Gonzalo Montiel’in yerine sahaya çıktı. İspanya ise Fransa’yı 2-0 mağlup ettikten sonra kadrosunda herhangi bir değişiklik yapmadı.

Arjantin’in maçın başlarında sergilediği şaşırtıcı derecede hücumcu yaklaşıma rağmen, İspanya ilk andan itibaren daha tehlikeli oldu. Dani Olmo, bu turnuvada ilk kez değil, Lamine Yamal için pas noktası görevi gördü; Yamal, ceza sahası içinde topun sekmesi sonucu ciddi bir şut fırsatı yakaladı. Emiliano Martínez hazırdı ve sağ kanat oyuncusunun şutunu kurtardı.

İspanya top hakimiyetini elinde tuttu, bu nedenle Arjantin özellikle uzun paslarla tehlike yaratmaya çalıştı. Bu, birkaç tehlikeli pozisyon doğurdu. Örneğin, Unai Simón kalesinden uzaklaştı ve topu Julián Álvarez’in ayaklarına pasladı, ancak Álvarez’in topu kontrolü gerçek bir şut denemesi yapamayacak kadar yetersizdi.

Kısa bir süre sonra hakem Slavko Vincic, Olmo’nun bacaklarına sert bir müdahaleyle onu yere deviren Alexis Mac Allister’a sarı kart göstermeyerek şaşkın bakışlara neden oldu. Bu olay, maçın fiziksel yoğunluğunu artırdı; oyuncular, hünerlerini kullanarak ikili mücadeleleri kazanmaya ve Vincic’in şüphe durumunda kendilerine lehine karar vermesini sağlamaya çalıştılar.

Maç zaman zaman oldukça gergin bir havaya büründü. Arjantin, hücumda büyük bir hayal kırıklığı yarattı, ancak aynı zamanda savunmada mükemmel bir bütünlük sergiledi. Mikel Oyarzabal’ın attığı küçük bir şut dışında Arjantin fazla pozisyon vermedi, ancak kısa süre sonra Lisandro Martínez, orta saha çizgisi civarında Oyarzabal’ı düşürdüğü için sarı kart gördü.

Kameralar o dönemde büyük ölçüde Martínez’e odaklanmıştı; oyuncu kısa süre sonra oyundan çıkması gerektiğini belirtti. Eski Ajax oyuncusu kendi başına kenara yürüdü ve yerine Nicolás Otamendi girdi. Böylece, oldukça hayal kırıklığı yaratan ilk yarının son kayda değer olayı da anında gerçekleşmiş oldu.

İkinci yarı başlar başlamaz yapılan dramatik bir derin pas, Arjantin için ölümcül olabilirdi; ancak Álex Baena’nın şutu yeterince isabetli olmadı ve Martínez kurtardı. Arjantin tarafında Leandro Paredes oyuna girdi ve hemen bir dizi kurnaz faulle kendini hissettirdi. Bunlardan biri sarı kartla cezalandırıldı.

İspanya, oyunu giderek daha fazla kendi lehine çevirdi ve özellikle Ferran Torres’in oyuna girmesinden sonra Avrupalılar daha üstün bir takım oldu. Torres’e birkaç kez pas ulaştı ve özellikle kafa vuruşunda daha fazlasını yapabilirdi. Ancak Martínez maç boyunca formunu artırdı ve topu bir mıknatıs gibi kendine çekti.

Messi uzun süre gözden kayboldu, ta ki uzatma dakikalarında aniden biraz boşluk bulup son anda şutunu engellenene kadar. İspanya, Nico Williams aracılığıyla atağa geçip gol fırsatı yakaladı, ancak o da Martínez’e takıldı. Biraz sonra Fernández çok sert bir müdahale yaptı ve ikinci sarı kartını, dolayısıyla kırmızı kartını görerek oyundan atıldı.

İkinci sarı karttan kurtulan Paredes’in beceriksiz bir faulünün ardından, İspanya normal süre içinde bir büyük fırsat daha yakaladı. Yamal topu uzak köşeye güzelce gönderdi, ancak Martínez muhteşem bir kurtarışla on kişi kalan Arjantin’i bir kez daha hayatta tuttu.

Maç uzatmalara gitti ve Nico Williams’ın kafayla gol atmasına santimetreler kalmasının hemen ardından, Athletic Club’ın forveti ribaunttan golü attı. Vincic, Mikel Merino’nun Otamendi’ye yaptığı iddia edilen faulün ardından hemen düdüğü çaldı; Otamendi, ayağına hafif bir dokunuşun ardından yere yığıldı. VAR hakemi Bastian Dankert müdahale etmedi.

Arjantin, penaltı atışlarına gitmek için elinden geleni yaptı. Scaloni’nin takımı, küçük ve sinsi faullerle İspanya’yı da rahatsız etmeye çalıştı. Örneğin Nicolás Tagliafico, Yamal’a kasten sıkıca yapıştı; Yamal ise bundan hiç hoşlanmadığını belli ederek öfkeyle etrafına bakındı.

Buna rağmen İspanya, Merino’nun boş pozisyonda kafayı dışarı atmasıyla öne geçmek için büyük bir fırsat yakaladı. De la Fuente, oyuncularını konsantre tutmak için elinden geleni yapsa da, hayal kırıklığı gözle görülür şekilde artıyordu. Ve bu çabalar sonuç verdi.

Uzatmaların ikinci yarısının başlamasından bir dakika sonra Williams, Ferran’a mükemmel bir kafa pası verdi; Ferran, tüm Arjantinli savunmacılardan daha hızlıydı ve Martínez’i geride bırakarak skoru 0-1’e getirdi. FC Barcelona’nın forveti daha sonra 0-2’yi de yapacağa benziyordu, ancak bu sefer çok az bir ofsayt vardı ve haklı bir bayrak işareti geldi.

Maçın son dakikalarında Arjantin birkaç kez daha gole çok yaklaştı. Özellikle Giuliano Simeone, ülkesini penaltılara taşıyacak bir fırsat yakaladı, ancak Atlético Madrid’in forveti ceza sahası içinde golü bulamadı. Böylece Arjantin, üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazanamadı. İspanya ise 2010’dan bu yana ilk dünya şampiyonluğunu kutluyor.