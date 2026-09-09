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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Çeviri:

Ferran Torres, Barcelona ve Real Madrid'in Avrupa kupasına aday gösterilmesi hakkındaki görüşünü açıkladı

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint Germain - Strasbourg
Paris Saint Germain
Strasbourg
Premiere Ligue
Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Bayern Münih - Bodoe/Glimt
Bayern Münih
Bodoe/Glimt
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
F. Torres
Fransa
Slovakya
İspanya
İtalya
Almanya
Norveç
Hollanda

Torres, Enrique yönetiminde parladı

İspanyol milli oyuncu Ferran Torres parladı ve Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir başlangıca taşıdı. Çarşamba akşamı, kıtasal turnuvanın ilk haftasında Slovak takımı Slovan Bratislava'ya karşı alınan büyük galibiyette (6-1) hat-trick yaptı.

Karşılaşmanın ardından basına yaptığı açıklamalarda Torres, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'dan katıldığı Fransız kulübünde duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

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Torres şunları söyledi: "Burada mutluyum! Mutlu olduğunda en iyi seviyeni ortaya koyuyorsun. Paris Saint-Germain'de çok mutluyum."

İspanyol forvet, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kupası için ne kadar rekabet edebileceğine dair bir soruya da şöyle yanıt verdi: "Evet, Barcelona kupayı kazanmaya aday takımlardan biri. Real Madrid de bir rakip, aynı şekilde Bayern Münih de, biz de. Büyük bir rekabet olacak."

Bu, Ferran Torres'in Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk hat-trick'i oldu ve bunu Paris Saint-Germain ile turnuvadaki ilk maçında gerçekleştirdi. Bu, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 50 maçta yapamadığı bir şeydi: Valencia ile 9, Manchester City ile 7 ve Barcelona forması altında 34 maç.

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