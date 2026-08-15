Medya insanı Velid el-Ferrac, "El-Alemi"nin müsabakanın ilk haftasında elde ettiği güçlü başlangıca rağmen, Nassr'ın bu sezon Roshn Suudi Profesyonel Ligi şampiyonluğu yarışındaki şansına dair sürpriz bir açıklama yaptı.

Nassr, cumartesi akşamı Al Fateh'i 3-0 mağlup ederek unvanını savunma yolculuğuna büyük bir galibiyetle başladı ve geçen sezonu da lig lideri olarak tamamladıktan sonra puan tablosunun zirvesine erkenden yerleşti.

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El-Ferrac, "Rotana Sport mea Velid" adlı programında Nassr'ın liderliğini sürdürme kabiliyetinden söz etti; takımın geçen sezon zirveyi korumaya alışkın olduğuna dikkat çektikten sonra, beklenen şampiyona dair sürpriz tahminini yaptı.

El-Ferrac şöyle konuştu: "Nassr geçen ligi lider olarak tamamladı ve mevcut sezona da zirvede başladı. El-Alemi geçen sezon liderliği bir kez ele geçirdi mi bırakmıyordu. Peki bu sezon da böyle mi olacak?"

El-Ferrac, Nassr'ın başlangıcını övmesine rağmen şampiyonluk yarışına ilişkin tavrını kesin bir dille ortaya koydu: "Ancak buna rağmen benim görüşüme göre Nassr bu sezon ligi kazanamayacak, bunu tahmin ediyorum."

El-Ferrac'ın açıklamaları Nassr'ı erkenden ışıkların altına sokuyor; özellikle de takımın sezona güçlü bir galibiyetle başlaması ve Al Fateh karşısında dikkat çekici bir performans sergilemesinin ardından. Önümüzdeki günler, "El-Alemi"nin liderliğini koruyup unvanını savunma yolculuğunu sürdürmeye muktedir olup olmadığını ya da Suudi medya insanının tahmininin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ortaya koyacak.