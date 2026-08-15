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Ferrağ, Nasr taraftarını hayal kırıklığına uğrattı: Ligi kazanamayacaksınız!

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Çarpıcı açıklamalar

Medya insanı Velid el-Ferrac, "El-Alemi"nin müsabakanın ilk haftasında elde ettiği güçlü başlangıca rağmen, Nassr'ın bu sezon Roshn Suudi Profesyonel Ligi şampiyonluğu yarışındaki şansına dair sürpriz bir açıklama yaptı.

Nassr, cumartesi akşamı Al Fateh'i 3-0 mağlup ederek unvanını savunma yolculuğuna büyük bir galibiyetle başladı ve geçen sezonu da lig lideri olarak tamamladıktan sonra puan tablosunun zirvesine erkenden yerleşti.

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El-Ferrac, "Rotana Sport mea Velid" adlı programında Nassr'ın liderliğini sürdürme kabiliyetinden söz etti; takımın geçen sezon zirveyi korumaya alışkın olduğuna dikkat çektikten sonra, beklenen şampiyona dair sürpriz tahminini yaptı.

El-Ferrac şöyle konuştu: "Nassr geçen ligi lider olarak tamamladı ve mevcut sezona da zirvede başladı. El-Alemi geçen sezon liderliği bir kez ele geçirdi mi bırakmıyordu. Peki bu sezon da böyle mi olacak?"

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

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El-Ferrac, Nassr'ın başlangıcını övmesine rağmen şampiyonluk yarışına ilişkin tavrını kesin bir dille ortaya koydu: "Ancak buna rağmen benim görüşüme göre Nassr bu sezon ligi kazanamayacak, bunu tahmin ediyorum."

El-Ferrac'ın açıklamaları Nassr'ı erkenden ışıkların altına sokuyor; özellikle de takımın sezona güçlü bir galibiyetle başlaması ve Al Fateh karşısında dikkat çekici bir performans sergilemesinin ardından. Önümüzdeki günler, "El-Alemi"nin liderliğini koruyup unvanını savunma yolculuğunu sürdürmeye muktedir olup olmadığını ya da Suudi medya insanının tahmininin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ortaya koyacak.

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