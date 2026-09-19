Al Ahli'nin Sundowns karşısında aldığı yenilgi, spor yorumcusu Velid el-Ferac için sıradan bir sonuç değildi. El-Ferac, takımın saha içinde yaşananlar nedeniyle şampiyonluk fırsatını kaçırdığını düşündü ve maçın ardından, gözden geçirilmesi gerektiğine inandığı bir dizi konuyu masaya yatırdı; teknik direktör Marino Puşiç'in geleceğinden başlayarak takımın yıldızlarıyla ilgili geçmiş kararlara kadar.

El-Ferac, "Rotana Sport ma'a Velid" adlı programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "İçinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında Al Ahli konusunda umutlu değildim, ancak takım beklenen seviyeyi ortaya koymakta başarısız oldu." El-Ferac, Al Ahli'nin güçlü bir görüntü çizip şampiyonluğu alabilecek bir performans sergilemesinin ardından, maçın başlangıcının beklentilerinin değişebileceğini hissettirdiğini vurguladı.

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El-Ferac sözlerine şöyle devam etti: "Al Ahli başlangıçta son derece iyiydi ve takımın şampiyonluğu kazanabileceğini hissettim." Ardından maçın yönetiliş biçimine sert eleştiriler yönelterek şöyle açıkladı: "Sundowns o kadar güçlü bir takım değildi, ancak ikinci yarıda teknik direktörün duygusuzluğu ve soğukluğu fırsatı heba etti."

El-Ferac, şampiyonluğun kaybedilmesinin, kritik anlarla gereken şekilde başa çıkılamamasının bir sonucu olduğunu değerlendirerek şunları söyledi: "Kupa, o anın yönetimiyle kaçtı ve taraftar kaynama noktasındaydı." El-Ferac, maçın ardından taraftar öfkesinin tırmandığını, bununla eş zamanlı olarak Puşiç'in görevden alınmasına yönelik taleplerin geldiğini belirtti ve bu durumu "acil bir kurtarma" gerektiren bir durum olarak nitelendirdi.

El-Ferac sorumluluğu yalnızca teknik ekiple sınırlamadı, sezon öncesinde alınan kararların dosyasını da açtı ve şöyle dedi: "Ah, keşke Yayseğle, Kessié ve Mahrez'in yerine gelenlerle ilgili bir iç soruşturma yapılsa." Bu sözlerle, eski teknik direktör Matthias Yayseğle'nin ayrılığına, ayrıca Frank Kessié ve Riyad Mahrez ikilisine ve bu kararların Al Ahli'nin geçtiğimiz dönemdeki tercihleri hakkında yol açtığı tartışmalara atıfta bulundu.

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Böylece Sundowns yenilgisi, Al Ahli çevresinde yeni bir tartışma dalgasını alevlendirdi; tartışma maç sonucundan Puşiç'in geleceğine ve takımın mevcut şeklini oluşturan kararlara kaydı. Kulüp ise şampiyonluk fırsatının kaçmasının ardından tribünlere sükûneti geri getirecek hızlı bir tepki arıyor.







