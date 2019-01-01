Fernando Muslera: Kimse yumruk attığıma dair bir görüntü gösteremez

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

, Ziraat Kupası'nın beşinci tur ilk maçında 2-0 mağlup Tuzlaspor'u rövanş karşılaşmasında 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Maç sonrasında ise soyunma odası koridorunda olay çıktı. Galatasaraylı futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular yumruklaştı. Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera ise küfür ettiğine dair iddialara cevap verdi

"Futbola başladığımdan beri öğrendiğim en önemli şey saygı," diyen Uruguaylı kaleci, "Rakip takımdaki bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu çok saygısızca bir şey yaptı. Maçtan sonra yanına gidip saygı duymasını söyledim. Onun haricinde bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Rakip oyuncuya yumruk attığı iddialarını da değerlendiren Muslera, "Sosyal medyada bu abartılıyor olabilir, hocaları abartıyor olabilir ama kimse bir görüntü gösteremez; çünkü böyle bir şey olmadı. Ben sadece saygılı olmasını söyledim" dedi.