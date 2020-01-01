Fernando Muslera: Galatasaray'da bırakmamı ve burada çalışmamı istiyorlar

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geçirdiği sakatlık sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçın 15. dakikasında, rakip oyuncu Skoda ile çarpışan ve tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, iyileşme süreci ve geleceği hakkında konuştu.

34 yaşındaki oyuncu, Tirando Paredes'e verdiği röportajında ameliyat sonrası için şunları söyledi:

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"Biraz endişeliyim ama sakin kalıyorum. Ameliyattan henüz çıktım, doktorun talimatlarını bekliyorum. Alışkın olduğum bir şey değil, en zor kısmı da iyileşme süreci. İnternetten nasıl besleneceğime dair araştırmalar yapıyorum çünkü çok hareketsiz kalıyorum. "

Sakatlık anını anlatan Muslera, Skoda'nın onu sakatlamak niyetinde olmadığını vurguladı: "Sakatlık esnasında bacağımda bir güçsüzlük ve inanılmaz bir sıcaklık hissettim. O anda kırıldığını anlattım. Sahaya gelen sağlık ekibine de söyledim. Daha önce birçok sakatlık yaşadım ama bu seferki farklıydı. Beni sakatlayan oyuncu da yere düşüyordu zaten, bana vurmak gibi bir niyeti yoktu."

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Benzer bir sakatlık geçiren Brian Lozano ile konuştuğunu söyleyen Muslera, "Bana çok destek oldu. Böyle bir sakatlığı kimsenin yaşamasını istemem. Onun sakatlığı daha karmaşıktı çünkü kemikleri yerinden oynamış gibiydi" dedi.

Futbola ne zaman veda edeceği konusunda Muslera, "Nacional'de kısa bir zaman geçirdim ama çok güzelti. Daha fazla oynamak isterrdim. Geleceğin nasıl şekilleneceğine bakacağız. Ligi'ne geri döner miyim, bilmiyorum. 10 yıldır 'da oynuyorum. Kulüple bir oyuncudan daha öte bir ilişkim var. Burada bırakmamı ve kulüpte çalışmamı istiyorlar" ifadelerini kullandı.