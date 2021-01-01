Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesini uzattı: Burası benim ikinci ailem

2011'den beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızı günlerini 2024'e kadar uzattı.

Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve takım kaptanı Fernando Muslera katıldı.

Fernando Muslera ne dedi?

"Galatasaray'da kalarak doğru bir karar verdim. Kulüpte 10. senem. Birçok başkan, yönetici, takım arkadaşıyla çalıştım. Hepsinin bana kattığı birçok şey oldu. Evim Uruguay'da 15 bin kilometre uzakta ama İstanbul ve Türkiye'de kendimi ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem."

"Sadece sporcu olarak değil, insanlık ve karakter anlamında da burada büyüdüm ve geliştim. Birçok başarılara imza attım. Bana gösterilen sevgi, saygı, yaklaşım beni çok etkiledi."

"Şu an en rahat hissettiğim yerde, evimdeyim. Daha farklı yerlerden teklif vardı. Belki bazı şeyler de olabilirdi ama ilk günden beri aklımda hep Galatasaray vardı. En baştan beri kafamda en ufak soru işareti yoktu. Çocuklarım da burada doğdu. Onlar da Türk sayılır. Üç sene daha bu güzel kulübe, bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum."

"Özel parantez açmak istediğim bazı insanlar var. İlk günden beri yanımda olan, öz kardeşim olarak gördüğüm Mert'e teşekkür etmek istiyorum. Şükrü'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Enterasan duygular da yaşıyorum. Daha önceki kaptanım, takım arkadaşım Selçuk İnan, Hakan Balta, Necati Ateş farklı görevdeler ama aynı duyguları yaşıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Onlarla tekrar güzel bir başarıya imza atarız diye ümit ediyorum."

Mustafa Cengiz ne dedi?

"Muslera, yerli, yabancı, rakibimiz veya değil, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip saygınlıkları lafla, birkaç kelimeyle alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin saygısını kazanmış bir isim. Kaptan gibi kaptan. Sevdiğimiz bir insan. 10 yıldır bizimle."

"Ligde tek takımla 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. Aynı zamanda en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Ligde 303 maça çıkan Muslera'nın gol yemediği maç sayısı 113. Müthiş."

"Sakatlık sürecinde yokluğunu şiddetle aradık. Bizim her şeyimiz Muslera. Kendisinden çok mutluyuz."

Abdurrahim Albayrak ne dedi?

"Benim sağ kolum Muslera. Pandemi döneminde Selçuk İnan ile birlikte iki kaptan olarak tüm futbolcularla maaşlarda indirim yapılması konusunda konuşmalarını rica ettim. 'Başta ben indirim yapayım, arkadaşlara öyle söyleyim' dedi. Bu bir duruştur."

"İki oyuncu katılmadı ama Muslera'nın rolünü asla unutmayacağım, camia da unutmasın. ABD'den ciddi teklif geldiğine şahidim ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım. Futbolu burada bırakmak istiyorum' dedi. Taraflı tarafsız herkesin gönlüne taht kuran bu hareketiyle tekrar Galatasaraylıların gönlüne taht kurdu."

"Aldığı paradan büyük fedakarlık yaptı ve anlaşmayı sağladık. Kendisine teşekkür ediyorum. Uzun yıllar burada kalmasını temenni ediyorum."

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Fernando Muslera Galatasaray'da ne yaptı?

Galatasaray'ın 2011 yazında Lazio'dan transfer ettiği Fernando Muslera, bu süreçte beş Süper Lig, beş TFF Süper Kupa ve dört Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray formasını 374 kez sırtına geçirdi.

Galatasaray tarihinin en çok maça çıkan yabancı oyuncusu unvanı halen onun elinde. Ona en yakın isim olan Zoran Simovic'e şimdiden 123 maç fark atmış durumda. Öte yandan bu maçların 39 tanesi Şampiyonlar Ligi'ndeydi.

Muslera, 2011-12 sezonunda oynanan Manisaspor maçında kazanılan penaltıyı gole çevirerek bir de gole imza attı.