Fernando Muslera: Bizim canımız yok mu?

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada ligin devam ediyor olmasını eleştirdi.

Süper Lig'in 26. haftasında , sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, maçın ardınddan yaptığı açıklamalarla koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan ligin ertelenmemesini eleştirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

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"Utanç gecesi yaşadık. Maç seyircisiz oynanmış olabilir ama bizim canımız yok mu? Rakip takım, çalışanlar, hepsi risk içinde. Taraftarın gelmediği bir yerde, bu maç niye oynanıyor?"

Daha fazla takım

"Yapılan hem bize saygısızlık hem de taraftarlara saygısızlık. Taraftalar bugünü bekliyor, maça gelebilmek için para biriktiriyor. Avrupa'da tüm maçlar ertelenmişken biz neden maça çıkıyoruz?"