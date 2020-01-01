Fernandinho'dan Manchester City'ye kötü haber

Pep Guardiola, Porto maçında sakatlanan deneyimli oyuncunun durumunun ciddi olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan , Fernandinho'nun sakatlığıyla sarsıldı.

Brezilyalı oyuncu karşılaşmanın 84. dakikasında baldırından geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edememiş ve yerini John Stones'a bırakmıştı.

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Maçın ardından BBC'ye açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Pep Guardiola, 35 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Kötü haber şu ki, daha önceki sakatlığı nüksetti. Uzun bir süre aramızda olamayacak gibi görünüyor." dedi.

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Guardiola, basın toplantısında ise Fernandinho'nun yaklaşık 6-8 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Manchester City'de Fernandinho'nun dışında Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Nathan Ake, Benjamin Mendy ve Aymeric Laporte'un da sakatlıkları devam ediyor.