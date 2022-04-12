Fernandinho'nun 2021/22 sezonunun ardından ülkesi Brezilya'ya dönmek istediğini açıklaması Pep Guardiola'yı şaşırttı.

Takımın kaptanlığını yapan 36 yaşındaki oyuncu, 2013'ten bu yana Manchester City forması giyiyor.

Kulüpte 373 maça çıkan ve 12 kupa kaldıran Fernandinho'nun aldığı süre bu sezon iyice azalmıştı. GOAL'ün edindiği bilgiye göre, Athletico Paranaense sezon sonunda kontratı bitecek olan Fernandinho'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Ne söyledi?

Manchester City'nin Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde basına konuşan Fernandinho, gelecek planlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

"Düzenli forma giymek istiyorum. Brezilya'ya döneceğim. Bu kararı ailemle birlikte aldım, benim için önemli olan da bu."

Fernandinho dokuz yıldır formasını giydiği Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.



Kaldırdığı 11 kupayla kulüp efsaneleri arasına girdi 💙 pic.twitter.com/Xvpy1l6HQU — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 12, 2022

Guardiola'nın reaksiyonu

Fernandinho doğru kararı verdiğinden emin gözükse de, bu açıklama kulüp içindeki herkes için sürpriz niteliği taşıyor.

Teknik direktör Pep Guardiola bile Fernandinho'nun ayrılık planından haberdar olmadığını itiraf etti.

Fernandinho'nun kararı hakkındaki düşünceleri sorulan Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Bilmiyordum, haberi sizden öğrendim. Şu anda neler olacağını bilmiyorum. O çok önemli bir oyuncu. Onunla konuşacağım."

"Sezon sonunda görüşeceğiz. Belki ailesi nedeniyle bu kararı almıştır. Kalmasını isterim. Bunu konuşacağız."

"Bu sezon perde arkasında oynadığı rol çok önemli. Takımdaki birçok oyuncuyla ve yıldızla ilgilenerek bana yardımcı oluyor."

"Ben buraya geldiğimde Raheem [Sterling], Kevin [De Bruyne] ve John [Stones] gibi o da takımdaydı. Onu iyi tanıyoruz. İlk günden beri burada."

"Manchester City için muazzam işler yaptı. Bunları herkes bilmez, ama ben biliyorum."

Fernandinho ayrılık kararından vazgeçmezse, kalan aylarda Manchester City'deki kupa koleksiyonuna birkaç ekleme daha yapmak için mücadele verecek. Premier Lig'de şampiyonluğun bir numaralı adayı olan City, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor.