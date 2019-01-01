Fernandinho, Liverpool'un baskı altında düşüşe geçeceğini söyledi

Manchester City'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernandinho, 2-1'lik Liverpool galibiyeti sonrası takımının hala üstün olduğunu savundu.

Manchester City orta sahası Fernandinho, liderliğin Liverpool üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve takımının bu baskıdan yararlanıp sezon sonunda şampiyon olacağını umduğunu söyledi.

Perşembe günü oynanan maçta Liverpool'a bu sezonki ilk yenilgisini tattıran Machester City puan tablosundaki farkın açılmasını engelledi.

Brezilyalı Fernandinho, 1990 yılından bu yana şampiyonluk yaşayamayan Liverpool'un büyük bir baskı altında olduğunu ifade etti:

"4 puanlık fark iki takım açısından da ilginç olacak. Hala liderler ve oynanacak birçok maç var. Zirvede kalmak kolay değil çünkü çok baskı var. Her maçı kazanmak zorundasınız dolayısıyla neler olacağını göreceğiz."

"Zirveye yakınlaşmak iyi oldu. Birkaç kötü maçtan sonra kalitemizi gösterme fırsatı bulduk. En önemlisi takım iyi oynamaya başladı. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için seviniyorum."

Manchester City, Premier Lig'de 21. haftanın sonunda 50 puanla lider Liverpool'un ardından 2. sırada yer alıyor.