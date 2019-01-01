Fernandinho: Liverpool'u düşünmek için çok uzaktayız

Fernandinho, Arsenal mücadelesinden alacakları üç puanla birlikte ligde ikinci sıraya yaklaşmayı umuyor.

'li Fernandinho, şampiyonluktan uzaklaşan takımının önceliği olarak ikinci sıradaki rakipleri 'i geçmek olduğunu söyledi.

Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanına çıkacak olan Manchester City'de hedef üç puanı alarak zirveye yaklaşmak.

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Fernandinho, lider 'dan daha çok ikinci sıradaki Leicester City'i geçmeye odaklandıklarını belirtirken, şampiyonluk ihtimali için olumsuz konuştu:

"Bizim için gerçekten çok zor bir durum. Liverpool'a daha yakın olmak isterdim. Belki de yapamayacağımız bir şeye inandık. Tekrar kazanmaya başlayacağız ama bazen bunları yaşamalısınız. Aklımda Liverpool hakkında bir düşünce yok. Bize çok uzak. Öncelikle ikinci sıradaki Leicester hakkında düşünmeliyiz. Uzun zamandır kazanamadıkları kupa gerçeği Liverpool'a yardımcı oluyor. Şimdi kokusunu alıyorlar."

Liverpool'un 17 puan gerisinde yer alan Manchester City, 15 Aralık Pazar günü Arsenal ile karşılaşacak.