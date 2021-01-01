Fernandinho, Pep Guardiola'nın takımı dirilten konuşmasını anlattı

Premier Lig lideri Manchester City'nin kaptanlarından Fernandinho, Guardiola'nın kendileriyle yaptığı konuşmadan detaylar paylaştı.

Premier Lig'de Manchester City açık ara farklı liderlik koltuğunda oturuyor. Sezon başından yıl sonuna kadar sadece beş galibiyete sahip olan İngiliz ekibinin liderliğinde en büyük pay kuşkusuz Menajer Pep Guardiola'ya ait.

Takımın tecürbeli isimlerinden Fernandinho, Katalan çalıştırıcının takımı nasıl dönüştürdüğünden bahsetti.

Fernandinho neler söyledi?

35 yaşındaki oyuncu, Players Tribune' e 2020'nin sonlarında zirveden uzakta olan takımın moralinin dibe vurduğunu itiraf etti.

"Oyuncular sahada geri dönmüyor, koşmuyor, ilgilenmiyor. Yanlış paslar... Bu biz değildik. Bu, arka arkaya iki şampiyonluk kazanan veya rekor puan alan takım değildi.

"O süreçten sonra Pep geldi ve takımın kaptanı olarak benimle konuştu. Açık sözlüydü. Herkesin yüzde 100 durumda olmadığını söyledi. 'Ya antrenmana geldiğinizde işinizi yaparsınız, ya da evde oturursunuz.'

"O haklıydı ve bu standartları korumanın sorumluluğunun bana ait olduğunu açıkça ifade etti.

"Bir sonraki maçlarımızın arasında o sıra ligde uçan Chelsea de vardı. Maçtan önce kendi kendime; 'Bu adamlar bu maçta koşmazsa ben biterim' diye düşündüm. Moralimi her an kaybetmeye hazırdım.

"Ama elbette kazandık. İyi oynadık. İlk yarıda 3-0 öndeydik. Çok koştuk. Tanrıya şükür, o zamandan beri inanılmaz bir rekor kırıyoruz. Kasırgaya geri döndük."

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Fernandinho'nun bahsettiği Chelsea karşılaşması Aralık ve Mart aylarında Manchester City'nin ligde üst üste kazandığı 15 maçın içindeydi. Bu serinin ardından Pep Guardiola'nın öğrencileri Premier Lig'de şampiyonluğun ezici favorisi haline geldi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG ile eşleşen Manchester City'nin en büyük hedefi hem ligi hem de Devler Ligi'ni kazanmak.