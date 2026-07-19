Fernández’in oyundan atılması, Arjantin’i Dünya Kupası finallerinin kara tarihine yazdırdı

Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında sergilediği sert fiziksel oyun tarzı, Enzo Fernández’in uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesiyle gerçek bir kabusa dönüştü ve “Tango” takımı, Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olumsuz rekor kırdı.

İlk yarıda dikkat çekici bir sabır gösteren Slovenyalı hakem Slavko Vincic, Chelsea'nin orta saha oyuncusuna, İspanyol oyuncu Pau Kubarsi ile yaşadığı şiddetli temasın ardından ikinci sarı kartını gösterdi. Bu kart, oyuncunun aptalca bir faul nedeniyle ilk uyarısını almasından sadece birkaç dakika sonra geldi. Böylece, normal süre 0-0 berabere bittiği için Messi'nin takım arkadaşları uzatma devrelerini 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı.

Bu kırmızı kartla Arjantin, 1990 finalinde Batı Almanya karşısında Pedro Monzón ve Gustavo Di Sotti’nin kırmızı kart görmesinden sonra, Dünya Kupası finallerinde 3 kırmızı kart gören tarihteki tek milli takım oldu ve böylece turnuva tarihindeki diğer tüm takımları geride bıraktı.

Ayrıca, İngiltere ile oynanan yarı final maçının kahramanı Fernández, 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında kırmızı kart gören Hollandalı John Heitinga’dan bu yana Dünya Kupası finalinde kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu. Bu olay, Arjantin’in 10 kişiyle dünya şampiyonluğunu kazanma umutlarını gölgeledi.