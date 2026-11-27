Manchester United'ın, Bruno Fernandes sonrası için hazırlıklara başlayarak Como'nun yükselen yıldızı Nico Paz'ı uzun vadeli öncelikli hedefi olarak belirlediği bildirildi. Kaptanının mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kulüp, kilit oyuncusunun ayrılma ihtimaline hazırlanıyor.

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Fernandes görüşmeleri bekletirken United alternatif plan hazırlıyor

Fernandes, bu yaz sona erecek sözleşmesi için yenileme görüşmelerini durdurarak Old Trafford'daki geleceğini belirsizliğe sürükledi. Kulüp yetkilileri 32 yaşındaki kaptanlarını takımda tutmak istese de Portekizli futbolcunun iki sözleşme uzatma teklifini reddettiği bildirildi.

Bunun üzerine United, The Athletic'e göre Como'nun oyun kurucusu Nico Paz'ı 2027 yılı için hedefleri arasına aldı. 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu, ekim ayında attığı iki golle İtalyan ekibinin Manchester United'ı 4-1 yenmesine öncülük ederek dikkat çekmişti.

Real Madrid'in geri alma maddesi Paz transferini zorlaştırıyor

Paz'ı kadroya katmak kolay olmayacak. Cesc Fabregas yönetiminde 16 maçta attığı altı gol ve yaptığı sekiz asist, hızlı yükselişini ortaya koyuyor. Como, oyuncuyu 2024'te Real Madrid'den 6 milyon avroya (5 milyon sterlin) transfer etti. İspanyol devi ise 2027 yazı için 80 milyon avroluk (66 milyon sterlin) geri alma hakkına sahip.

Habere göre Paz, Jose Mourinho yönetiminde önemli bir rol üstlenmesi garanti olmayan Madrid'e dönme fikrine sıcak bakmıyor. Bu da Como'nun oyuncuyu satmasına olanak tanıyabilir. United, köklü geçmişinin ve Paz'ın teknik direktör Mauricio Pochettino ile aynı menajeri paylaşmasının kendisine yardımcı olmasını umuyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak, transfer şansını azaltabilir.

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Fernandes, ayrılık söylentileri arasında bağlılığını savundu

2020'de Sporting'den gelişinden bu yana United'ın başlıca oyun kurucusu olan Fernandes'in ayrılığı büyük bir boşluk yaratır. Daha önce Al-Hilal ve Fenerbahçe'nin ilgisini çeken orta saha oyuncusu, görüşmelerin daha yüksek maaş veya daha uzun sözleşme talebi nedeniyle çıkmaza girdiği iddialarını reddetti.

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Fernandes, Sky Sports'a şunları söyledi: "Kulüp bana yeni bir sözleşme teklif etti. Bence bu, kendi açılarından kalmamı istediklerini gösteriyor. Devam eden bir görüşme yok ama insanların 'Daha fazla para istedi, daha uzun sözleşme istedi' dediğini gördüm. Daha fazla para isteseydim burada olmazdım.

"Manchester United'da kazandığımdan çok daha fazla para kazanabileceğim bir yere gidebilirdim. Manchester'dan çok daha sıcak bir yerde olabilirdim. İki yaz önce, üç yaz önce, geçen yaz, her zaman ayrılma şansım vardı ve ben her seferinde burada kalmayı seçtim."

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United seçeneklerini değerlendirirken kritik aylar bekliyor

Görüşmelerin durmasıyla United, sözleşmesi bitmeden önce Fernandes'in kararını yeniden gözden geçirip geçirmeyeceğini endişeyle bekliyor. Fernandes ayrılırsa Como formasıyla 91 maçta 25 gol ve 25 asiste ulaşan Paz'a başka kulüplerin de talip olması bekleniyor. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, United'ın transfer umutları için hayati önem taşıyor.