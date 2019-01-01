Fernandao: Suudi Arabistan'da hayatımın en kötü zamanlarını geçirdim

Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski oyuncusu Fernandao, Suudi Arabistan'da yaşadığı zor zamanları anlattı.

2013-2015 yılları arasında , 2015-2018 yılları arasında ise formasıyla ülkemizde top koşturan Fernandao, 'da yaşadıklarını ve Bahia'ya transfer olma sürecini Globo'ya anlattı.

2018-19 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen Fernandao verdiği röportajda "Suudi Arabistan'da hayatımın ve kariyerimin en kötü zamanlarını geçirdim. Tamamen dine bağlı yaşayan bu ülkenin kültürüne alışamadık. Sokakta rahat dolaşamıyorduk. Eşim 'ya dönmek istiyordu. Onu hep ağlarken görüyordum. O dönemde bebeğimizi de kaybedince Suudi Arabistan defteri bizim için tamamen kapanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Eşinin, ailesine daha yakın olmak istemesi üzerine Bahia'ya transfer olan Fernandao, bu kararın doğru olduğunu ve Bahia'nın kendilerine iyi geldiğini söyledi. 32 yaşındaki oyuncu "Bebeğimizi kaybettikten sonra depresyona girdim. Nerede bir bebek görsem ağlamaya başlıyordum. Bahia ile ilk teması ben kurdum ve gelmek istediğimi söyledim. Bildiğim bir şehirde yaşamak bana ve aileme iyi geldi" şeklinde konuştu.

Bahia formasıyla 34 maça çıkan Fernandao 10 golün altına imzasını attı.