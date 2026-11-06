Atlético Madrid karşısında oynanacak merakla beklenen zirve öncesinde, Barcelona'nın orta saha yıldızı Fermin Lopez hiçbir nezaket barındırmayan net bir mesaj verdi: Atlético bize ağır bir zarar verdi, şimdi en ince ayrıntıları kontrol altına almalı, kendi oyunumuzu oynamalı ve orada kazanıp sezonu liderlikte bitirmeliyiz.

Fermin Lopez (23 yaşında), geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 3-0 yendikleri karşılaşmada Barcelona ile 150. maçına çıktı; bu, sezonun en önemli duraklarından biriydi. Şimdi ise geçen sezonun rövanşını almak amacıyla Atlético Madrid ile karşılaşma vakti geldi. Bu, onun La Liga'daki 100. maçı olacak.

Cumartesi günü dijital ve basılı sürümlerinde tam metin olarak yayınlanacak "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği röportajda, El Campillo doğumlu oyuncu ve takım arkadaşları intikam almayı özlüyor.

Sıradan bir maç değil

Geçen yıl ilk yarıyı 4-0 önde kapatarak kendilerini Kral Kupası'ndan, ardından da Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Atlético Madrid'e karşı pazar günü oynanacak maç sorulduğunda ve gerçekten bu maçı dört gözle bekleyip beklemedikleri konusunda Fermin şunları söyledi: "Çok heyecanlı değiliz. Sonuçta bu sadece başka bir maç, ama önemli olduğunu biliyoruz, çünkü geçen sezon bize yenilgi tattırdılar ve bizi iki kez elediler."

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Şöyle devam etti: "Büyük bir takım olduklarını ve maçı bizim için çok zorlaştıracaklarını biliyoruz. Tüm ayrıntılar üzerinde sıkı bir kontrol kurmalı, bildiğimiz oyunumuzu oynamalı ve inşallah orada kazanmalıyız, çünkü bu galibiyet birinci sıraya yerleşmemiz açısından son derece önemli olacak."

Geçen sezonun dersi

Çıkarılan dersler ve Atlético'nun savunmalarını defalarca aşmayı başardığı sahneleri yeniden izleyip izlemedikleri sorulduğunda ise şunları vurguladı: "Her takımın kendine özgü bir oyunu var ve geçen yıl bizim oyunumuzu bir ölçüde çözmeyi başardılar ve bize büyük bir zarar verdiler."

Dikkat çekti: "Bu yıl iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum, özellikle son maçta (Aston Villa), savunma mükemmeldi. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler, ama en iyi hâlimizde olmayabiliriz ve bu da bizi etkileyecektir; buna rağmen ister forvetlerin baskısı ister savunmacılar olsun, mümkün olduğunca kontrolü elimizde tutmaya çalışıyoruz, onların güçlü yanlarını azaltmak ve kendi oyunumuzu oynamak için teknik direktörün bizden istediği her şeyi kontrol altına almak adına elimizden geleni yapıyoruz."

Yarık dudak anısı

Metropolitano'ya son gidişinde Fermin dudağı yarılmış hâlde sahadan ayrılmış ve maçı tamamlayamamıştı. Bunun, özellikle Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmanın eşiğindeyken sahadan çıkmaya zorlanması nedeniyle, Barcelona kariyerinin en zor anlarından biri olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet, Inter maçının yanı sıra bu maç da zordu; cerrahi dikiş gerektiren ve son derece acı veren sakatlığın ağrısı bir yana, özellikle de turnuvadan elenmemiz nedeniyle."

Sözlerini tamamladı: "Beni en çok acıtan şey buydu ve şunu düşünmek: O top kaleye girseydi (Musso'ya isabet eden şutun), belki maç farklı olurdu. Pek çok şey hakkında düşünmeye başlıyorsun, iyi bir an değildi, ama her şeyden bir şey öğreniyorsun."