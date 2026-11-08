Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, Atletico Madrid karşılaşmasının hiç de kolay olmadığını vurgulayarak, takımının ilk yarıda büyük zorluklar yaşadığını ancak geri dönüp değerli bir galibiyet elde etmeyi başardığını ifade etti.

Fermin Lopez iki gol kaydederek Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında masayı çevirmesine (2-1) öncülük etti. Pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşma, İspanya La Liga'nın 12. haftasında gerçekleşti.

Atletico Madrid, 10. dakikada Giuliano Simeone ile skorda öne geçmiş ve ilk yarıda pek çok fırsatı değerlendirememişti. Ardından Fermin Lopez 45. dakikada beraberlik golünü kaydetmeyi başardı, daha sonra ikinci yarıda galibiyet golünü de ekleyerek Barcelona'nın La Liga liderliğini 33 puanla pekiştirdi.

Fermin Lopez, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Atletico Madrid karşılaşmasının son derece karmaşık olduğunu belirterek şunları söyledi: "Geçen yıl bizi hem Kupa'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde yenmişlerdi ve bunun zorlu bir karşılaşma olduğunun farkındaydık. İlk yarı zordu ama remontadayı gerçekleştirmeyi başardık."

Barcelonalı oyuncu, ilk golünün maçın gidişatına etkisinden de söz ederek, takımın ilk yarıda arzu edilen akıcılığı gösteremediğini, ancak beraberlik golünün ardından kendisini daha rahat hissettiğini ve bunun takım arkadaşlarının geri dönüşü tamamlamasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Lopez, "beIN Sports" ağının aktardığına göre şunları söyledi: "İlk yarıda arzu edilen akıcılıkta oynayamadık ama ben golü attıktan sonra daha rahat oynadık ve galibiyeti elde etmeyi başardık."

Kendisine galibiyet golünü hazırlayan Lamine Yamal ile aralarındaki büyük uyuma gelince, Fermin ikisi arasındaki ahengin atağı kusursuz bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olduğunu belirterek şunları ekledi: "Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve onun pası yarım gol niteliğindeydi."

Fermin Lopez ayrıca, maçın ardından bir Barcelona taraftarına yönelik yaptığı insani bir jesti de açıkladı. Tribünlerde kendi adını taşıyan bir pankart gördükten sonra, desteğine teşekkür etmek amacıyla formasını ona vermeye karar verdi.

Lopez, başka bir röportajda ise şunları söyledi: "Takımın tamamının hem savunmada hem de hücumda büyük bir maç çıkardığını düşünüyorum. İki gol ve milli ara başlamadan önceki liderlik için mutluyum."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu maça üç puan için geldik ve Atletico'nun ilk golünden sonra toparlanmaya ve güveni geri kazanmaya çalıştık, ardından ikinci yarıyı daha iyi bir şekilde oynadık."

Dün Real Madrid'in Valencia maçını kazanmasının ardından Barcelona için hata yapma payının kalmadığı sorulduğunda ise Barcelonalı yıldız şunları açıkladı: "Evet bu doğru, ama biz kendimize odaklanıyoruz. Buradaki galibiyet takımın moralini yükseltiyor."

Barça'nın ikinci yarıdaki performansının ilk yarıya kıyasla değişmesinin sırrına ilişkin ise şunları açıkladı: "Baskıda bazı şeyleri düzeltmeye çalıştık ve harika bir ikinci yarı oynadık."

Sonucun adil olup olmadığına dair ise Lopez açıklamalarını şöyle tamamladı: "Evet sonuç adil. İlk yarıda bizim de onların da pek çok fırsatı vardı, ama ikinci yarının tamamını biz kontrol ettik, bu yüzden galibiyeti hak ediyoruz."