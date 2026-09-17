Bilinmeyen üçüncü lig sahalarından Barcelona ekibinin kalbine uzanan yolculuğunda Fermin Lopez'in hikayesi sıradan bir yükseliş öyküsü değil, efsanelerin kalıbına sığmayı reddeden bir yeteneğin patlamasıydı.

Dünyaca ünlü "GQ Hype" dergisine verdiği ve her şeyi açıkladığı samimi röportajda Endülüslü yıldız, Xavi ve Iniesta ile kıyaslanması etrafındaki tartışmayı noktaladı, Lionel Messi'ye yetişememenin en büyük pişmanlığını dile getirdi ve Lamine Yamal ile aralarındaki büyülü uyumun sırrını açıkladı.

Ünlü derginin son sayısının kapağında yer alan Lopez (23 yaşında), sakatlık nedeniyle davet edildikten sonra İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alamamanın hayal kırıklığıyla nasıl başa çıktığını ve Blaugrana ile yeni sezondaki hedeflerini tüm şeffaflığıyla anlattı.

Lopez, kulüp efsaneleriyle sürekli kıyaslanması etrafında dönen tartışmayı, kendi yolunu çizmek istediğini vurgulayarak noktaladı. "Kendimi Xavi ve Andres'ten biraz farklı görüyorum, çünkü onlar eşsizdir ve aralarında kıyaslama yapılamaz." dedi.

Şöyle ekledi: "Ben her zaman ceza sahasına daha yakınım, doğrudan oyunu seviyorum ve her zaman gol atmaya çalışıyorum. Golle her zaman iyi bir ilişkim oldu ve bu yıl bunun tadını her zamankinden daha fazla çıkarıyorum."

Futboldaki rol modelleri sorulduğunda, iki büyük isim vermekte tereddüt etmedi ve onlarla birlikte oynayamamış olmaktan derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdi: "Andres ile oynayamadım ve emekli olduğu için asla oynayamayacağım, ama bunu çok isterdim."

Devam etti: "Katar'da oynayabileceğimiz ancak oynanmayan maça hâlâ biraz pişmanlık duyuyorum. Sahayı Lionel Messi ile paylaşmayı çok isterdim." Ayrıca tenis yıldızı Rafael Nadal'ı "tüm İspanyollar için bir rol model" olarak niteledi.

Fermin, roket hızındaki yükselişinin anılarını tazeledi ve ilk takıma katıldığı anı "son derece dokunaklı" olarak nitelendirdi: "Barcelona'nın ilk takımından tamamen farklı bir dünya olan Linares'ten geldim ve ter Stegen, Lewandowski, Pedri ve bu seviyedeki birçok başka oyuncuyla aynı soyunma odasına girdim."

Lamine Yamal ile aralarındaki büyülü uyum hakkında ise onu şöyle övdü: "Onun yanında oynamak çok kolay. O en iyisi ve bu kalitede oyuncularla oynadığınızda futbol daha kolay hale geliyor."

İspanya Milli Takımı içindeki harika atmosferden de bahsederek şunları söyledi: "Sanırım hepimiz bir araya geliyoruz, ama her zaman Alex Baena ile, Grimaldo ile, Cucurella ile ve Barcelonalı oyuncular Lamine ve Pedri ile küçük bir grubum var; ancak şunu söylemek isterim ki herkesle iyi anlaşıyorum ve hepimiz tek bir grubuz."

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Barcelonalı yıldız, sözlerini yeşil sahaların dışındaki hayallerini açıklayarak noktaladı: "Yıllar geçtikçe bir aile kurmak, ailemin her zaman sağlıklı olması, kendi evimi ve kendi yaşam ortamımı inşa etmek isterim."