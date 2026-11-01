Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez, Camp Nou'da uzun süre kalmayı tercih ederek Manchester United'ın kendisine yönelik girişimlerini kamuoyu önünde reddetti ve İngiliz kulübüne ciddi bir darbe vurdu. La Liga'da sergilediği bir dizi sansasyonel performansın ardından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Premier League devinin öncelikli transfer hedeflerinden biri hâline geldi.

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Manchester United, Fermin’i transfer etmek istiyor

Manchester United, orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını hızlandırdı ve haberlere göre Fermin, transfer listesinin ilk sırasına yükseldi. Manchester United, çok yönlülüğü ve orta sahadan yarattığı gol tehdidiyle Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri hâline gelen İspanyol millî oyuncuyu uzun süredir beğeniyor. Kadrosunu yeniden yapılandırmak isteyen Premier League ekibi, La Masia mezununu gelecek transfer dönemleri için öncelikli hedef olarak belirlemişti.

Ancak İngiliz devi, oyuncuyu Katalonya’dan ayrılmaya ikna etmek için çok zorlu bir görevle karşı karşıya. Old Trafford’un cazibesine ve Premier League’in mali gücüne rağmen Fermin, yurt dışına transfer olmayı değerlendirmeye istekli olmadığını gösterdi. Alaves karşısında sergilediği üstün performansın ardından itibarı daha da arttı. Bu maçta, Katalan kulübünün öncülüğünde yürütülen sportif proje için neden vazgeçilmez görüldüğünü bir kez daha kanıtladı.

Fermin, Barcelona’da kalmak istiyor

Premier League’e olası transferi hakkındaki iddialara değinen Fermin, ayrılık söylentilerini hızla reddetti. Maçın en değerli oyuncusu seçildiği performansın ardından konuşan orta saha oyuncusu, Barcelona’ya bağlılığını açıkça ortaya koydu. Oyuncunun bu kesin tutumu, orta sahadaki seçeneklerini artırmak isteyen Manchester United’ı muhtemelen başka hedeflere yöneltecek.

“Bu tür haberlere dikkat etmiyorum. Mümkün olduğunca uzun süre Barcelona’da olmak istiyorum ve kariyerimi bu kulüpte bitirmeyi umuyorum” diyerek tavrını net biçimde ortaya koydu. Fermin’in sözlerini Mundo Deportivo aktardı.

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Fermin orta sahada fırtına gibi esti

Transfer iddiaları, Fermin’in Barcelona’nın Alaves karşısındaki farklı galibiyetinde sergilediği üstün bireysel performansın ardından gündeme geldi. 23 yaşındaki oyuncu, attığı etkileyici gol ve Raphinha’ya yaptığı iki asistle üç puanın mimarı oldu. Sahadaki etkisiyle rahatlıkla maçın oyuncusu seçildi ve Hansi Flick’in kendisine duyduğu güveni bir kez daha haklı çıkardı.

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Takımın performansını değerlendiren orta saha oyuncusu, kadronun zorlu bir dönemi geride bırakarak yeniden en iyi formunu bulduğunu söyledi. “İyi bir maç çıkardık, kendimizi yeniden bulduk, kimliğimize ve gerçek seviyemize geri dönmeyi başardık. Şimdi bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Flick’in taktik talepleri ve kadrodaki yorgunluk

Başroldeki performansına rağmen Fermin, Flick’in sisteminin yüksek temposunun fiziksel açıdan etkisini göstermeye başladığını kabul etti. Alaves maçının son bölümünde orta saha oyuncusunun yorgunluğu açıkça görülüyordu. Yine de takımın saha içi düzenini korumak için yorgunluğa rağmen devam etmesi istendi. Bu yüksek tempolu oyun, bu sezon Barcelona’nın ayırt edici özelliklerinden biri hâline geldi ve sahadaki her oyuncudan 90 dakika boyunca azami çaba göstermesini gerektiriyor.

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Teknik direktörüyle kenarda yaptığı konuşmayı anlatan Fermin, nefes almakta zorlandığı sırada kendisine verilen talimatı paylaştı. “Flick, bitkin olduğumu bilmesine rağmen De Jong’u oyundan çıkaracağını, benimse biraz daha dayanmam ve daha sakin olmam gerektiğini söyledi” dedi.