Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo, kendisini bir ay boyunca sahalardan uzak tutan sakatlığını atlatmasının ardından Deportivo La Coruña ve Atletico Madrid maçlarında ilk 11'de forma giymek için önünde açık bir yol buldu.

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Haberi veren Sport gazetesine göre, Fermin Lopez'in iki maçlık cezası, Olmo'yu oyun kurucu pozisyonu için en güçlü adayların başına taşıyor.

Oyuncunun son haftalarda sergilediği üstün performans düşünüldüğünde, Fermin Lopez'in yokluğu teknik direktör Hansi Flick için ciddi bir darbe. Ancak bu durum, fiziksel sorunlarını yeni geride bırakan Olmo için tam zamanında geldi.

Sakatlıktan yeni bir fırsata

Tablo yalnızca bir ay içinde büyük ölçüde değişti. Olmo, sezonun en iyi dönemlerinden birini yaşadığı sırada, 20 Ekim'de oynanan Paris Saint-Germain maçında sakatlandı.

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Sol kasık kasındaki bir sorun, Barcelona formasıyla 100. maçına çıktığı karşılaşmada daha ilk yarım saat dolmadan oyundan çıkmasına neden oldu ve Parc des Princes'te yerini Fermin aldı.

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O güne kadar Olmo, Barcelona'nın bu sezon oynadığı 12 resmi maçın tamamında görev almış, 1 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Sakatlık, Olmo'nun 2026 yılı boyunca Katalan ekibiyle üst üste 44 maçta forma giymesini sağlayan seriyi sona erdirdi ve Fermin Lopez'e oyun kurucu pozisyonunda kalıcı hâle gelmenin kapısını araladı.

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Fermin Lopez de bu fırsatı kaçırmadı. 17 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 7 asistle Flick yönetimindeki Barcelona'nın en etkili oyuncularından biri hâline geldi.

Metropolitano'da Atletico Madrid filelerine gönderdiği iki gol ve Villarreal karşısındaki geri dönüşte attığı gol, yaşadığı parlak dönemin son örnekleri oldu.

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Sıra Dani Olmo'da

Ancak Villarreal maçı tabloyu yeniden değiştirdi. Olmo, 68. dakikada, birkaç dakika önce beraberlik golünü atan Fermin Lopez'in yerine oyuna girerek sahalara döndü.

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Dönüşünde olumlu izlenimler bırakan Olmo, birkaç etkileyici teknik hareket sergiledi ve kaleci Gulácsi'yi kurtarış yapmak zorunda bırakan sert bir şut çekti.

Ne var ki kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı: Fermin Lopez, yalnızca 6 dakika sonra yedek kulübesinde otururken dördüncü hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu olay, oyuncuya şimdi ligde iki maçlık cezaya mal olacak.

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Ceza ayrıca, Olmo'nun ilk 11'deki yer için yeniden mücadele etmesine yetecek maç temposunu kazanmaya başladığı bir döneme denk geldi.

Villarreal karşısında birkaç dakika süre alan Olmo'ya Flick, geçen çarşamba Barcelona'nın Bakü'de Sabah ile oynadığı maçta yeni bir şans verdi. Olmo, Katalan ekibinin 4-1 kazandığı karşılaşmanın ikinci yarısının tamamında sahada kaldı.

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Alman teknik adam, onu ikinci yarının başında Pedri'nin yerine oyuna sürdü ve Olmo bu fırsatı değerlendirerek 45 dakika daha süre aldı.

Alışık olduğu pozisyonun daha gerisinde oynamasına rağmen teknik kapasitesini bir kez daha gösterdi ve birçok hücum girişiminde yer aldı.

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En dikkat çekici anlarından biri, Karim Adeyemi'ye verdiği ve üst direğe çarpan bir şutla sonuçlanan pas oldu.

Fermin Lopez'in yokluğu Flick için bir darbe olsa da aynı zamanda Olmo'ya sakatlığından önceki konumunu geri kazanma fırsatı sunuyor.

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Sezonun ilk aylarında Alman teknik adam, iki oyuncuyu dönüşümlü olarak ilk 11'de oynatıp her birinin farklı özelliklerinden yararlanarak hücum hattında canlılığı koruyan etkili bir rotasyon sistemi kurmayı başarmıştı.

Şimdi ise Lopez'in cezalı olması ve Olmo'nun Villarreal ile Sabah karşısında süre almasının ardından Dani Olmo, La Liga'daki önümüzdeki iki maçta oyun kurucu pozisyonu için en güçlü aday konumunda.

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Sakatlık nedeniyle yerini Fermin Lopez'e bırakmak zorunda kalmasının üzerinden bir ay geçtikten sonra Olmo, bu pozisyonu yeniden geri alma fırsatıyla karşı karşıya.