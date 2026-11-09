Fermin Lopez, Metropolitano'da Atletico Madrid karşısında iki kritik gol atarak Barcelona'nın geriden gelip 2-1 kazanmasını sağladı. Genç orta saha oyuncusunun performansı, Hansi Flick'in takımının milli maç arasına La Liga lideri olarak girmesini sağlarken son dönemdeki aksiliklerin ardından eleştirileri de susturdu.

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Fermin, Metropolitano'daki geri dönüşe öncülük etti

Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. İlk golü yemesine rağmen maçı çevirip üç puanı hanesine yazdırdı. Hansi Flick'in ekibi, ev sahibinin yoğun baskı kurduğu zorlu başlangıçta İspanya'nın başkentinde oyun ritmini bulmakta zorlandı.

Ancak Fermin, devre arasından hemen önce attığı kritik beraberlik golüyle maçın gidişatını tamamen değiştirdi. İspanyol orta saha oyuncusu, ikinci yarıda bir kez daha ağları havalandırarak etkileyici geri dönüşü tamamladı. Böylece Barcelona, geçen sezon rakibine karşı Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı elenmelerin de bir ölçüde rövanşını aldı.

‘Maçı çevirmeyi başardık’

Son düdüğün ardından basın mensuplarına konuşan Fermin, konuk ekibin oyununu bulmadan önce ilk bölümdeki baskıya dayanmak zorunda kaldığını kabul etti. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre Fermin, “Çok zor bir maçtı. Geçen yıl bizi Kupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yenmişlerdi. İlk yarıda işimiz zorlaştı ama maçı çevirmeyi başardık ve harika bir oyun sergiledik” dedi.

Orta saha oyuncusu, devre arasından önce attığı kritik golün takımın üzerindeki gerginliği nasıl azalttığını anlattı. Fermin, “En iyi oyunumuzu oynamıyorduk ama golü attıktan sonra kendimizi daha rahat hissettik” dedi. “İlk yarıda biraz zorlandık ama bence harika bir maç oynadık. 20–25. dakikalar civarında oyunun kontrolünü biraz daha ele almaya başladık ve golüm biraz rahatlamamızı sağladı.”

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Fermin, devre arasındaki takım konuşmasında da ele geçirdikleri üstünlüğü sürdürmeye odaklandıklarını açıkladı. “Onlar belki biraz daha geriye çekildi, biz de oyunu daha fazla kontrol ettik” diye ekledi. “Devre arasında, ilk yarıyı bitirdiğimiz gibi devam etmemiz gerektiğini konuştuk. Takım ikinci yarıda inanılmaz bir performans sergiledi.”

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Son dönemdeki yenilgilerin ardından toparlanma

Madrid'de mücadeleyle gelen bu galibiyet, Barcelona'ya büyük bir özgüven kazandırdı. Katalan devi, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında üst üste aldığı üzücü yenilgilerin ardından artan eleştirilerle Metropolitano'ya gelmişti.

Fermin, takımın mücadele azminin sarsılmadığı konusunda taraftarlara güvence vermekte gecikmedi. Rakiplerine net bir mesaj göndererek şunları söyledi: “Mücadele etmeye hazırız. İki yenilgiden sonra taraftarların biraz hayal kırıklığına uğradığını biliyorduk ama burada olduğumuzu ve her maçta mücadele edeceğimizi göstermek için güçlü bir mesaj verdik.”

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Bu sonuç, takımın kadro derinliğine ilişkin artan şüpheleri sustururken Barcelona'nın La Liga zirvesindeki yerini de sağlamlaştırdı. Fermin, “Kazanmayı, millî araya üç puan alarak ve lider olarak girmeyi gerçekten çok istiyorduk” diyerek sözlerini tamamladı.

Millî araya lider giriyorlar

Flick'in kadrosu şimdi millî ara için dağılacak, ancak bunu ligdeki üstünlüğünü koruyarak yapacak.

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Mücadeleyle kazanılan bu maç, Barcelona'ya yeniden ivme yakalamak için ihtiyaç duyduğu zemini sağlıyor. Kulüp futbolu geri döndüğünde bu dirençli performansı sürdürmek ve son dönemdeki form düşüşünün, genel olarak güçlü geçen sezonda yalnızca kısa süreli bir tökezleme olduğunu göstermek isteyecek.