Birbirine benzeyen iki pozisyonda bambaşka kararlar mı? Bir oyuncu yedek kulübesinde otururken kırmızı kart görüyor, bir diğeri ise hakemin yüzüne bağırarak itiraz ediyor ve sarı kart bile görmüyor.

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İspanya'da tartışmayı yeniden alevlendiren ve La Liga'daki hakem kararlarında çifte standart dosyasını tekrar açan görüntü bu. Barcelona bir kez daha kendini tartışmalı kararlar fırtınasının ortasında buldu.

Hikâye Barcelona'nın yedek kulübesinde başladı. Fermin Lopez, dördüncü hakeme itiraz ettikten sonra kırmızı kart gördü. Bu kırmızı kart sert bir müdahale ya da saha içindeki bir arbede yüzünden değil, hakem ekibine söylediği sözler nedeniyle çıktı. Hakem bu sözleri doğrudan kırmızı kartı gerektiren bir hakaret olarak değerlendirdi ve Endülüslü oyuncu büyük bir öfkeyle sahayı terk etti.

Ancak Barcelona'daki öfkeyi patlatan sürpriz, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şuydu: Fermin'in karşısına dikilip ona "Benimle uğraşma" ve "Benimle oyun oynama" diyen kişi, yardımcı hakem Alejandro Clemente Ortuño'dan başkası değildi. Bu, daha önce Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin yoğun itirazlarına hiçbir uyarıda bulunmadan katlanan, hatta onunla sakin bir şekilde konuşup tavrına anlayış gösteren hakemin ta kendisiydi.

İspanyol gazetesi burada, İspanya'daki tüm programlarda dile getirilen soruyu sordu: Neden Fermin'e sert davranılırken Mbappe'ye yumuşak davranılıyor? Neden Barcelona'nın oyuncusu kulübeden atılırken Real Madrid'in forvetinin cezasız şekilde itiraz etmesine izin veriliyor?

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Mesele yalnızca bu pozisyonla da sınırlı değil. Gazeteye göre maçın orta hakemi Hernández Hernández'di ve bu isim Barcelona taraftarı için hiç de mutlu anılar çağrıştırmıyor. Kendisi, 2017'de topun Real Betis kale çizgisini tam bir metre geçtiği geçerli bir golü vermeyerek Barcelona'nın lig şampiyonluğunu kaybetmesine yol açan hakemdi. Bu karar, La Liga tarihinin en ünlü hakem hatalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Aynı zamanda Hansi Flick'in ligdeki ilk maçını yöneten, Tchouameni'nin Ferran Torres'in golünü engelleyen elle oynamasının ardından net bir penaltıyı vermeyen ve ardından Barcelona'nın Fermin Lopez'in bizzat imzasını attığı, adeta bir sanat eseri olan beşinci golünü iptal eden hakem de oydu.

Villarreal maçında ise Flick, dördüncü hakem ve yardımcısının maç boyunca Barcelona'nın yedek kulübesiyle hiç ilgilenmediğinden, kendisiyle diyaloğa girmeyi reddettiğinden ve buna karşın rakip takımın oyuncularıyla konuştuğundan açıkça şikâyet etmişti.

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Bu tartışma, hatalarla dolu bir haftaya denk geldi. Hakemler Teknik Komitesi'nin, VAR'ın Mbappe'ye Santander'de verilen penaltıyı iptal etmesi gerektiğini kabul ettiği aynı hafta, aynı teknoloji Fransız oyuncunun Celta Vigo ceza sahasındaki bariz bir numarasını görmezden geldi ve hiçbir müdahalede bulunmadı.

Buna karşılık Camp Nou'da Gordon'a yapılan faulün ardından Barcelona lehine penaltı verilmedi. Bu da Katalan kulübünde, tekrarlanan hataların bedelini kendilerinin ödediği, rakiplerinin ise özel bir korumadan yararlandığı hissini güçlendirdi.

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Barcelona'da pek çok kişi yaşananların tesadüf olmadığını, Real Madrid'in televizyon kanalı, Mourinho'nun basın toplantıları ve Florentino Pérez'in Negreira davasını sürekli gündeme getirmesiyle yıllardır süren medya baskısının bir sonucu olduğunu düşünüyor. Bu görüşe göre söz konusu baskı, hakemlerin saldırıya uğrama korkusuyla hep tek bir tarafa yönelmesine neden oluyor.

Tüm bu tartışmalara rağmen Fermin, itirazı aşırı bulunduğu için iki maçlık cezayı kabul etmek zorunda kalacak. Ancak asıl mesele açık kalmaya devam edecek: Yaşananlar geçici bir hakem hatası mıydı, yoksa La Liga'da adaletin artık herkes için aynı terazide tartılmadığını kanıtlayan yeni bir ders mi?