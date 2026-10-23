Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez, Real Madrid ile oynanacak El Clasico öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı; kraliyet ekibinin en tehlikeli unsurlarını belirledi, maçtan uzak tutmayı tercih edeceği oyuncuyu açıkladı ve Ballon d'Or kazananı konusundaki tercihini de ortaya koyarak genç takım arkadaşı Lamine Yamal'a desteğini vurguladı.

Fermin, "RTVE" kanalına verdiği röportajda beklenen karşılaşma hakkında konuştu ve iki takımın da büyük imkanlara sahip olması, her ikisinin de kendi performansına ve maçın ayrıntılarına odaklanması gerektiği göz önüne alındığında, takımların maça hangi koşullarda geldiğinin belirleyici faktör olmadığının altını çizdi.

Barcelonalı oyuncu şunları söyledi: "Her takımın maça nasıl geldiği önemli değil, çünkü ikimiz de harika takımlarız ve kendi oyunumuza odaklanıp ayrıntılara dikkat etmeliyiz. Umarız kazanırız."

Fermin, Real Madrid'in en önemli silahlarına da değinerek Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın maçları sonuca bağlamadaki rolüne ve Fransız Kylian Mbappe'nin oluşturduğu hücum tehlikesine işaret etti; fırsat verilirse iki oyuncuyu birlikte uzak tutmayı seçeceğini belirtti.

Şunları ekledi: "Courtois takımına çok sayıda puan kazandırdı, pek çok topu kurtarıyor; Mbappe ise maçta farkı yaratıyor. Mümkün olsa ikisini birlikte uzaklaştırırdım, ama bir takım olarak Real Madrid'in tüm oyuncularını kontrol altında tutmamız gerekiyor."

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Fermin, Mourinho'nun açıklamalarına yanıt verdi

Barcelonalı oyuncu, Jose Mourinho'nun El Clasico atmosferine ilişkin açıklamalarına da değindi; takımının hakemlikle ilgili tartışmalara girmek istemediğini ve saha içindeki performansına odaklanmayı tercih ettiğini vurguladı.

Fermin şunları söyledi: "Biz hakemlerle ilgili tartışmalara girmeyiz. İşimizi iyi yapıyoruz ve Barcelona'nın temsil ettiği değerleri hayata geçiriyoruz. Kendi yolumuzu izlemeliyiz; eğer onlar bu tartışmaya girmek istiyorlarsa, tartışmayı körüklemeleri kendileri için iyi olur. Onun söylemi yorucu; biz sahada sahip olduğumuz seviyeyi gösteririz."

Fermin, sakatlıktan dönüşü hakkında konuştu

İspanyol orta saha oyuncusu, sakatlıktan iyileşmesinin ardından fiziksel durumu hakkında konuştu; yeniden forma dönmeye tamamen hazır olduğunu vurguladı ve teknik direktör Hansi Flick'in kendisine duyduğu, en iyisini ortaya koymasına ve takım içinde gelişmeye devam etmesine yardımcı olan güvene övgüler yağdırdı.

Şöyle açıkladı: "Sakatlıktan tamamen iyileştim ve yüzde 100 hazır hale geldim. Hansi bana önemli bir yer ve büyük bir güven veriyor; sakatlıktan sağlıklı bir şekilde döndüm ve takıma yardımcı olmak için bu şekilde çalışmaya devam etmeliyim."

Lamine Yamal, Ballon d'Or tercihi

Ballon d'Or ödülüne gelince, Fermin takım arkadaşı Lamine Yamal'ı seçmekte tereddüt etmedi; onu en iyisi olarak değerlendirerek, Barcelona kadrosunun en öne çıkan isimlerinden biri olan genç yıldıza desteğini bir kez daha teyit etti.

Fermin açıkça şunu söyledi: "Lamine Yamal; çünkü o en iyisi."