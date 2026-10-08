Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kulübünden ayrılmaya ancak eşi Cathy'nin kız kardeşini kaybetmesinin ardından karar verdiğini açıkladı.

İskoç teknik adam, 2013 yılında 27 yılın ardından kulüpten ayrılacağını oyuncularına ve çalışanlarına söyledikten sonra ofisinde ağladığını belirtti.

Şu anda 84 yaşında olan Ferguson, Manchester United ile parlak teknik direktörlük kariyerini noktalayarak mayıs ayında on üçüncü ve son Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

Ferguson'un en büyük dayanağı olarak nitelendirdiği Cathy, 84 yaşına kadar yaşadı ancak ekim 2023'te vefat etti.

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Ferguson, "Hayatımın Oyunları" adlı yeni kitabında şunları aktardı: "Ekim 2012'de Cathy'nin kız kardeşi Bridget vefat edene kadar emeklilik hakkında düşünmüyordum."

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışarıdan ve taraftarlar açısından, eminim ki endişe edecek bir durum yoktu. Sağlığım yerindeydi."

Ve ekledi: "Fiziksel formumu korumaya çalışıyordum. Çok fazla enerjiye sahip olduğumu hissediyordum, ancak kalçamda bir ağrı çektiğimde, bazen beni kimsenin saha kenarındaki pistte bir bastona dayanmış halde görmesini asla istemeyeceğimi düşünüyordum. Kulübün ve futbolun tadını çıkarıyordum, ancak Bridget'ın vefatı her şeyi değiştirdi."

Devamında şunları söyledi: "Bu, Cathy için büyük bir şok oldu çünkü Bridget onun hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. Kardeşler arasında gördüğüm en güçlü bağ onları birbirine bağlıyordu. Cathy ve çocuklarımız dışında, şubat ayının bir pazar öğleden sonrası David Gill (Manchester United'ın eski icra kurulu başkanı) beni görmeye gelip kendisinin de emekli olmaya karar verdiğini söyleyene kadar kimse kararımı bilmiyordu."

Ve sözlerine şöyle devam etti: "Teknik ekibe, oyunculara ve Carrington'daki tüm çalışanlara haberi iletirken duygularımı kontrol altında tutabildim. Olanları ancak ofise döndüğümde ve kapıyı kapattığımda idrak ettim."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Masama oturdum ve ağladım. O an işin bittiğini anladım. Bu takımı artık Wembley'e ya da Avrupa maçlarına götürmeyecektim, bir kupa ya da lig kazanmak için bir takım göndermeyecektim. Gözyaşlarımı sildikten sonra, haber yayılmadan önce bir an evvel ayrılmanın daha iyi olacağını düşündüm."







