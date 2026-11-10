24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
United States v Mexico - International FriendlyGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Ferguson'ın tercih ettiği aday mı? Michael Carrick'in geleceği belirsizliğini korurken Mauricio Pochettino, Manchester United'a gitmeye sıcak bakıyor

GOAL'ı Google'da takip edin

Michael Carrick üzerindeki baskı kırılma noktasına ulaşırken Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başına geçmek için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörünün, Old Trafford yönetiminin millî maç arasında değişikliğe gitmeye karar vermesi hâlinde Premier League'e dönmekle ilgilendiği bildiriliyor.

Reklam

Pochettino, Old Trafford'dan gelecek çağrıya hazır

Aston Villa ile 4-4 biten kaotik maçın ardından Manchester United'daki teknik direktörlük meselesi kritik bir noktaya geldi. Premier League'deki ilk 10 maçının yalnızca birini kazanan ve 18. sırada bulunan kulübün yönetimi, harekete geçmesi için yoğun baskı altında. Şu anda ABD millî takımını çalıştıran Pochettino'nun, görevin boşalması hâlinde bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu bildirdiği belirtiliyor. Pochettino'nun ilgisi, United yönetiminin 22 Kasım'da Liverpool deplasmanında oynanacak zorlu maç öncesinde Carrick ile yolları ayırıp ayırmamayı değerlendirdiği bir döneme denk geliyor.

Arjantinli teknik direktörün 2030 Dünya Kupası'na kadar ABD millî takımındaki görevini sürdürme taahhüdüne rağmen, sözleşmesinde Avrupa'nın elit kulüplerinden birine geçişini kolaylaştıracak özel maddeler bulunduğu düşünülüyor. BBC Sport'a göre Pochettino, Sir Alex Ferguson da dâhil olmak üzere Old Trafford'daki etkili isimlerin uzun süredir beğenisini kazanmış durumda. Efsanevi İskoç, Pochettino'nun taktik yaklaşımını ve genç yetenekleri geliştirme konusundaki geçmişini Manchester United'ın kimliğiyle tam uyumlu görerek daha önce birkaç kez ona destek verdi. Ancak United'ın Pochettino'yu göreve getirebilmesi için yaklaşık 10 milyon dolar (7,4 milyon sterlin) değerindeki serbest kalma maddesini işletmesi gerekecek.

Kötü gidişin ardından Carrick'in koltuğu sallanıyor

Mayıs ayında kalıcı olarak göreve getirilen Michael Carrick'in döneminde işler hızla kötüye gitti. Ligin son sırasının yalnızca bir puan üzerinde bulunan kulüp, son 40 yıldaki en kötü lig başlangıcını yaşıyor. Azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox'un katılacağı kritik toplantı, Carrick'in geleceğini belirlemek üzere Monaco'da yapılacak. Toplantı önceden planlanmış olsa da takımın şimdiden 19 gol yemiş olması, teknik direktörün geleceğini yönetim için kaçınılmaz bir öncelik hâline getirdi.

Kulüp içindeki hava, Carrick'in görevden alınması yönünde yakında bir tavsiye çıkabileceğine işaret ediyor. Haberlere göre Pochettino, Manchester'a gitmeye sıcak bakıyor ancak değerlendirilen tek isim o değil. United, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Antonio Conte ve Eddie Howe gibi öne çıkan alternatifleri de değerlendirdi. Yönetim, bu sezon ligi ilk beşte bitirmenin hâlâ mümkün olduğunu umuyor ancak sezonu kurtarmak için hızla bir teknik direktör ataması yapılması gerektiğinin farkında. Değişiklik yapılırsa kulüp, Manchester United'daki uzun geçmişine duyduğu saygı nedeniyle kararı Carrick'e yüz yüze bildirmeyi planlıyor.

Reklam
Reklam

Mali engeller ve taktik değişiklikler

Pochettino'yu göreve getirmek, yalnızca sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödemekten ibaret olmayacak. United'ın, uzun süredir yardımcılığını yapan Jesus Perez'in de aralarında bulunduğu güvendiği teknik ekibi için bir tazminat paketi üzerinde anlaşması gerekecek. Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'deki başarılı dönemlerinde Pochettino'ya eşlik eden bu ekip, yüksek pres sistemini uygulamak için ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlıyor. Böyle oturmuş bir ekibi getirme ihtimali, son haftalarda taktik açıdan dağınık ve fiziksel olarak yetersiz görünen, Bruno Fernandes ve Lisandro Martinez gibi tecrübeli oyuncularının açık eleştirilerine maruz kalan United için cazip.

Önümüzdeki 48 saat, kulübün izleyeceği yol açısından belirleyici olacak. Carrick kötü sonuçlara rağmen geri adım atmamaya çalışsa da istatistiklerin ağırlığı ve Pochettino gibi uzun süredir hedeflenen bir ismin göreve gelebilecek olması göz ardı edilemeyecek kadar önemli hâle gelebilir. Millî maç arası, yeni bir teknik direktöre zorlu kış fikstürü başlamadan önce kadroyu değerlendirmek için nadir bir fırsat sunuyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
Yazar Profilini Görüntüle