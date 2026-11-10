Michael Carrick üzerindeki baskı kırılma noktasına ulaşırken Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başına geçmek için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörünün, Old Trafford yönetiminin millî maç arasında değişikliğe gitmeye karar vermesi hâlinde Premier League'e dönmekle ilgilendiği bildiriliyor.

Reklam

Pochettino, Old Trafford'dan gelecek çağrıya hazır

Aston Villa ile 4-4 biten kaotik maçın ardından Manchester United'daki teknik direktörlük meselesi kritik bir noktaya geldi. Premier League'deki ilk 10 maçının yalnızca birini kazanan ve 18. sırada bulunan kulübün yönetimi, harekete geçmesi için yoğun baskı altında. Şu anda ABD millî takımını çalıştıran Pochettino'nun, görevin boşalması hâlinde bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu bildirdiği belirtiliyor. Pochettino'nun ilgisi, United yönetiminin 22 Kasım'da Liverpool deplasmanında oynanacak zorlu maç öncesinde Carrick ile yolları ayırıp ayırmamayı değerlendirdiği bir döneme denk geliyor.

Arjantinli teknik direktörün 2030 Dünya Kupası'na kadar ABD millî takımındaki görevini sürdürme taahhüdüne rağmen, sözleşmesinde Avrupa'nın elit kulüplerinden birine geçişini kolaylaştıracak özel maddeler bulunduğu düşünülüyor. BBC Sport'a göre Pochettino, Sir Alex Ferguson da dâhil olmak üzere Old Trafford'daki etkili isimlerin uzun süredir beğenisini kazanmış durumda. Efsanevi İskoç, Pochettino'nun taktik yaklaşımını ve genç yetenekleri geliştirme konusundaki geçmişini Manchester United'ın kimliğiyle tam uyumlu görerek daha önce birkaç kez ona destek verdi. Ancak United'ın Pochettino'yu göreve getirebilmesi için yaklaşık 10 milyon dolar (7,4 milyon sterlin) değerindeki serbest kalma maddesini işletmesi gerekecek.

Kötü gidişin ardından Carrick'in koltuğu sallanıyor

Mayıs ayında kalıcı olarak göreve getirilen Michael Carrick'in döneminde işler hızla kötüye gitti. Ligin son sırasının yalnızca bir puan üzerinde bulunan kulüp, son 40 yıldaki en kötü lig başlangıcını yaşıyor. Azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox'un katılacağı kritik toplantı, Carrick'in geleceğini belirlemek üzere Monaco'da yapılacak. Toplantı önceden planlanmış olsa da takımın şimdiden 19 gol yemiş olması, teknik direktörün geleceğini yönetim için kaçınılmaz bir öncelik hâline getirdi.

Kulüp içindeki hava, Carrick'in görevden alınması yönünde yakında bir tavsiye çıkabileceğine işaret ediyor. Haberlere göre Pochettino, Manchester'a gitmeye sıcak bakıyor ancak değerlendirilen tek isim o değil. United, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Antonio Conte ve Eddie Howe gibi öne çıkan alternatifleri de değerlendirdi. Yönetim, bu sezon ligi ilk beşte bitirmenin hâlâ mümkün olduğunu umuyor ancak sezonu kurtarmak için hızla bir teknik direktör ataması yapılması gerektiğinin farkında. Değişiklik yapılırsa kulüp, Manchester United'daki uzun geçmişine duyduğu saygı nedeniyle kararı Carrick'e yüz yüze bildirmeyi planlıyor.

Reklam Reklam

Mali engeller ve taktik değişiklikler

Pochettino'yu göreve getirmek, yalnızca sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödemekten ibaret olmayacak. United'ın, uzun süredir yardımcılığını yapan Jesus Perez'in de aralarında bulunduğu güvendiği teknik ekibi için bir tazminat paketi üzerinde anlaşması gerekecek. Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'deki başarılı dönemlerinde Pochettino'ya eşlik eden bu ekip, yüksek pres sistemini uygulamak için ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlıyor. Böyle oturmuş bir ekibi getirme ihtimali, son haftalarda taktik açıdan dağınık ve fiziksel olarak yetersiz görünen, Bruno Fernandes ve Lisandro Martinez gibi tecrübeli oyuncularının açık eleştirilerine maruz kalan United için cazip.

Önümüzdeki 48 saat, kulübün izleyeceği yol açısından belirleyici olacak. Carrick kötü sonuçlara rağmen geri adım atmamaya çalışsa da istatistiklerin ağırlığı ve Pochettino gibi uzun süredir hedeflenen bir ismin göreve gelebilecek olması göz ardı edilemeyecek kadar önemli hâle gelebilir. Millî maç arası, yeni bir teknik direktöre zorlu kış fikstürü başlamadan önce kadroyu değerlendirmek için nadir bir fırsat sunuyor.