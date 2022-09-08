Ferençvaroş-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ferencvaros'a konuk oluyor.

UEFA Şampiyonlar Lig Play-Off Turu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, H Grubu ilk maçına Ferencvaros karşısında çıkacak. Ferencvaros Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Ferencvaros-Trabzonspor maçını İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den yayımlanacak.

Uğurcan ve Hamsik hazır

Karın kasındaki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Uğurcan Çakır, geri döndü. Kaptan, Macaristan’a giden kafilede yer alırken, bugün ilk 11’de başlamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından Ümraniye maçında sonradan oyuna giren Marek Hamsik de göreve hazır.

Yusuf Yazıcı ilk kez

3 sezon aradan sonra yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, bugün ilk kez kadroda yer alacak. Lille’den 1 yıllığına kiralanan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 sene önce gol kralı olmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Yusuf Yazıcı’yı kulübe kozu olarak kullanması bekleniyor. Yeni transferlerden Maxi Gomez ve Naci Ünüvar da Macaristan’a götürüldü.

Eren’in yerine Denswil

Sezon başından beri oynanan 8 resmi maçta da ilk 11’de olan Eren Elmalı’nın, bugün dinlendirilmesi bekleniyor. Abdullah Avcı’nın Eren’in yerine sol bekte Denswil’le başlama ihtimali yüksek. Orta sahada Gbamin-Hamsik ikilisini görevlendirmeyi planlayan Trabzonspor’un hocası, sağ kanatta Ömür veya Yusuf Yazıcı’yı oynatacak.

UEFA’da 88. maç

Fırtına, Avrupa kupalarında 142. maçına çıkacak. Bordo Mavililer, Avrupa’nın 2 numaralı organizasyonunda ise 88. kez sahne alacak. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi’nde daha önce oynadığı 87 karşılaşmada 33 galibiyet alan Karadeniz ekibi, 32 kez yenildi. 22 mücadelede beraberlikle sona erdi. Trabzonspor söz konusu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandırırken, 119 golü ağlarında gördü