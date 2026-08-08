Yeni Keuken Kampioen Divisie sezonunun ilk haftasında FC Den Bosch ile Almere City arasındaki karşılaşmada kazanan çıkmadı. İkinci yarıda Ilias Boumassaoudi'nin harika açılış golünden kısa süre sonra Ferdy Druijf eşitliği sağladı ve De Vliert'teki maç 1-1 sona erdi.

Den Bosch maça iyi başlasa da ilk ciddi tehlike konuk ekipten geldi. Emmanuel Poku savunma arkasına sarkıtıldı, soğukkanlılığını korudu ve hücumcu orta saha Olivier de Nijs'i topla buluşturdu. De Nijs'in şutu, şık bir çalımdan sonra son anda engellendi.

Yeni teknik direktör Anoush Dastgir'in ekibi, Marley Dors ile bir sonraki büyük tehlikeyi yarattı. Ancak kanat oyuncusu vuruşunda kaleci Pepijn van de Merbel'i geçemedi. Van de Merbel, kısa süre sonra da Poku'nun sert şutunun üst direkten dönmesiyle derin bir nefes aldı.

Den Bosch'ta, takımın başında Bart Schreuder ile yeni bir teknik direktör daha bulunurken, takımın öne çıkan ismi Kévin Monzialo hâlâ kadroda yer alıyor. Fransız oyuncu, devre bitimine az kala Den Bosch'u sırtladı ve şık bir aksiyonun ardından Sebastian Karlsson Grach'a bir fırsat hazırladı, ancak Grach zayıf vuruşuyla beklentilerin altında kaldı.

İkinci yarıda ise goller geldi. Monzialo oyunu sol kanada çevirdi, burada Boumassaoudi doğrudan rakibinin üzerine gitti. Yedek kulübesinden gelen oyuncu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Jack de Vries'in yerine ilk yarıda oyuna girmişti ve topu güzel bir vuruşla kaleci Wessel Speel'in arkasından uzak köşeye gönderdi: 1-0.

Bu, ikinci yarının ilk 15 dakikasında daha iyi taraf olan Den Bosch için hak edilmiş bir üstünlüktü. Yine de Almere'nin eşitliği bulması uzun sürmedi. Dors'un nefis ortası arka direkte Druijf'in kafasıyla buluştu; onun kafa vuruşu direkten sekip çizgiyi yeterince geçti: 1-1.

Daha sonra iki takım da fazlasını istedi. Poku'nun bir golü, topun daha önce çizgiyi geçtiği gerekçesiyle iptal edilirken, Boumassaoudi'nin ikinci golü çizgi üzerinde yapılan kritik bir müdahaleyle önlendi. Byron Burgering de uygun pozisyonda topu az farkla auta gönderdi. Böylece maç 1-1 bitti.